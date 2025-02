FINORA HA MESSO IN ATTO TENTATIVI DI OMICIDIO (COME QUELLO DEL DIRETTORE GENERALE DI UN PRODUTTORE DI ARMI TEDESCO), SABOTAGGI E UN COMPLOTTO PER METTERE DISPOSITIVI INCENDIARI SUGLI AEREI UTILIZZATI DAL GIGANTE DELLE SPEDIZIONI DH



I servizi segreti russi hanno una nuova unità oscura che prende di mira l’Occidente con attacchi segreti in tutta Europa e altrove. Lo rivela il Wall Street Journal, citando dirigenti dell’intelligence occidentale (ma anche russa). Conosciuto come Dipartimento delle missioni speciali, e noto ai funzionari dei servizi segreti occidentali con l’acronimo russo Ssd, ha sede nel quartier generale degli 007 di Mosca.

Le sue operazioni hanno incluso tentativi di omicidio (come quello del direttore generale di un produttore di armi tedesco), sabotaggi e un complotto per mettere dispositivi incendiari sugli aerei utilizzati dal gigante delle spedizioni Dhl.

La creazione del dipartimento, spiegano le fonti al Wsj, riflette l’atteggiamento di Mosca in tempo di guerra contro l’Occidente. È stato istituito nel 2023 in risposta al sostegno occidentale all’Ucraina e include veterani di alcune delle operazioni clandestine più audaci della Russia negli ultimi anni. L’Ssd ha riunito vari elementi dei servizi segreti russi.

Ha assunto alcuni poteri dall’Fsb, il più grande servizio di intelligence del Paese, e ha assorbito l’Unità 29155, che, secondo i funzionari dell’intelligence e delle forze dell’ordine occidentali, è dietro all’avvelenamento del 2018 di un doppio agente russo, Sergei Skripal, nel Regno Unito.

Il dipartimento gestisce anche un centro operativo speciale d’élite, noto come Senezh, dove la Russia addestra alcune delle sue forze speciali. A supervisionare le operazioni due uomini: il colonnello generale Andrey Vladimirovich Averyanov e il suo vice, il tenente generale Ivan Sergeevich Kasianenko.

Averyanov, veterano delle guerre cecene russe, è ricercato dalla polizia ceca per il suo presunto ruolo in un’operazione per far saltare in aria un deposito di munizioni nel 2014, un attacco in cui hanno perso la vita due persone. Kasianenko avrebbe invece coordinato l’operazione per avvelenare Skripal e sua figlia, Yulia, nel Regno Unito.

(da agenzie)

