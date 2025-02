IL POLITICO 54ENNE HA AMMESSO DI AVERE AVUTO UN RAPPORTO CON UN RAGAZZO CONTATTATO ATTRAVERSO UN’APP DI INCONTRI, MA SOSTIENE DI NON AVERE MAI SAPUTO CHE FOSSE MINORENNE. ORA RISCHIA FINO A 5 ANNI DI CARCERE …NON È IL PRIMO SCANDALO CHE COINVOLGE ESPONENTI DI “CHEGA”: DI RECENTE È EMERSO IL CASO DI MIGUEL ARRUDA, IL DEPUTATO ACCUSATO DI RUBARE VALIGIE NEGLI AEROPORTI

Nuova tegola giudiziaria sul partito dell’estrema destra portoghese Chega: Nuno Pardal, consigliere comunale a Lisbona e dirigente di spicco della Direzione provinciale del partito, è indagato dalla Procura della Repubblica per presunti atti sessuali a pagamento con un minorenne. L’uomo, 54 anni, non nega di aver fatto sesso a pagamento con un giovane conosciuto attraverso un’app di incontri specifica per la comunità Lgbt, ma afferma di non aver mai saputo che il ragazzo avesse solo 15 anni.

La denuncia è partita dai genitori del ragazzo e l’accusa del Pm si baserebbe sul materiale rilevato dal cellulare della vittima. Il consigliere comunale avrebbe infatti cercato di ripetere l’incontro, ma il ragazzo si sarebbe rifiutato. Secondo il profilo pubblicato sul sito del Comune di Lisbona, Pardal – che nel frattempo ha già annunciato le dimissioni – è un ex torero professionista e presidente dell’Associazione nazionale dei toreri.

Per Chega si è candidato anche alle elezioni legislative dell’anno scorso, risultando primo dei non eletti al Parlamento nella circoscrizione di Lisbona. Ora rischia fino a 5 anni di carcere.

Questo è l’ennesimo scandalo giudiziario nel giro di poco tempo per un partito famoso per le sue posizioni fortemente giustizialiste. Da diverse settimane, infatti, i media portoghesi non parlano che del caso di Miguel Arruda, il deputato accusato di rubare valigie negli aeroporti, mentre nelle ultime ore si dava notizia anche del consigliere regionale delle Azzorre, José Paulo Sousa, trovato alla guida della sua auto con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito.

Il presidente di Chega, André Ventura – che poco fa ha annunciato con un comunicato la sua partecipazione all’evento “Patriots Make Europe Great Again”, ospitato sabato prossimo da Vox a Madrid – non si è ancora pronunciato sul caso.

(da agenzie)