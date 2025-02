IL SONDAGGIO CERTIFICA LA FOGNA ITALIANA: AL 43% NON FREGA NULLA AVER LIBERATO UN CRIMINALE. L’IMPORTANTE E’ CHE CONTINUI A SEVIZIARE I MIGRANTI PER NON FARLI ARRIVARE IN ITALIA



Il sondaggio Noto evidenzia una spaccatura netta nel Paese: il 46% ritiene inopportuna l’indagine su Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano, sotto accusa per favoreggiamento e peculato, mentre il 44% la giudica corretta.

Per quanto riguarda le motivazioni del rilascio e del rimpatrio di Almasri, il 52%, cioè poco più della metà, pensa che sia stata una decisione politica, mentre solo il 21% crede alla versione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo cui si è trattato di un “vizio di forma”.

Nel complesso, il 43% degli italiani ritiene che il governo abbia agito nell’interesse del Paese, mentre il 35% non la pensa allo stesso modo e il 22% proprio non si esprime.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Febbraio 6th, 2025 at 21:12 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.