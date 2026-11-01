IL MEDICO DI ORIGINI EGIZIANE, VOLTO DELL’ALA PROGRESSISTA DEI DEM, È UNO DEI NEMICI PRINCIPALI DEL TRUMPONE, CHE L’HA RICOPERTO DI INSULTI PER IMPEDIRE, INVANO, LA SUA VITTORIA (“TERRORISTA”; “ODIA GLI EBREI, I NERI E ANCHE I BIANCHI”; “È UN JIHADISTA, CI VORRÀ IL METAL DETECTOR SE VERRÀ ELETTO”) … IL NEO-SENATORE DEL MICHIGAN HA APERTO IL SUO DISCORSO DI VITTORIA DICENDO “MI CHIAMO ABDULRAHMAN MOHAMED EL-SAYED”, SCANDENDO IL NOME CHE IL TYCOON AVEVA RIPETUTAMENTE DERISO

Abdul El-SAYED, candidato democratico al Senato in Michigan, parla di vittoria. “Michigan, ce l’abbiamo fatta!”, ha affermato davanti ai sostenitori a Detroit. “Sono davvero orgoglioso, onorato di essere qui come senatore eletto per il grande stato del Michigan”, ha detto ancora El-SAYED.

Mi chiamo Abdulrahman Mohamed El-Sayed”. Cosi’ El-Sayed, senatore dem del Michigan, ha aperto il suo discorso della vittoria, scandendo il nome che Donald Trump aveva ripetutamente deriso.

Il democratico Abdul El-Sayed ha rivendicato la sua vittoria per il seggio del Senato in Michigan. Ha battuto il repubblicano Mike Rogers. Medico, esperto di sanità pubblica, musulmano di origini egiziane e volto dell’ala progressista del Partito democratico. Abdul El-Sayed, 41 anni, è uno dei protagonisti delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.

In Michigan ha sfidato il repubblicano Mike Rogers per il seggio al Senato lasciato libero dal democratico Gary Peters. Una corsa che ha assunto una dimensione nazionale anche per gli attacchi personali rivolti al candidato da Donald Trump. “Mi chiamo Abdulrahman Mohamed El-Sayed”, così El-Sayed ha aperto il suo discorso della vittoria, scandendo il nome che Trump aveva ripetutamente deriso.

(da agenzie)