PIU’ CHE UNA ANATRA ZOPPA, TRUMP DIVENTA UN TACCHINO NEL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO. LE DIMENSIONI DELLA VITTORIA POTREBBERO CONSENTIRE AI DEM DI TORNARE A CONSIDERARE L’IMPEACHMENT NEI CONFRONTI DEL TYCOON CHE FARNETICA: “CON IL MIO NOME SULLA SCHEDA AVREMMO VINTO. NON LO CONSIDERO UN COLPO A ME. I DEM FARANNO PROPOSTE FOLLI E METTERÒ IL VETO MA POI LAVOREREMO INSIEME”. PER CELARE LA BATOSTA ORA “THE DONALD” PUÒ COLPIRE L’IRAN

La riscossa democratica passa per il Texas, la Carolina del Sud, l’Iowa e il Kansas, quattro Stati che Donald Trump aveva vinto con un margine a doppia cifra appena due anni fa.

I democratici conquistano sia la Camera sia il Senato, dove sono riusciti a strappare ai repubblicani sei seggi: ci sono anche l’Ohio e la Carolina del Nord tra quelli «ribaltati». Al New York Times il presidente Donald Trump si è detto «assolutamente disposto ad accettare i risultati»; più tardi, a Politico, ha aggiunto: «Non voglio stare seduto per due anni a mettere il veto su tutto».

E ancora: mentre a Politico spiega che «non intende passare due anni a mettere il veto su tutto», su Truth posta l’immagine di un cappellino rosso che, al posto della scritta «MAGA», ha la parola «VETO».

Trump: “Non lo considero un colpo a me”

La sconfitta subita dai repubblicani alle Midterm, “non la considero un colpo nei miei confronti”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump a FoxNews. “Abbiamo vissuto i due anni migliori nella storia della presidenza, per quanto riguarda l’economia e tutto ciò che abbiamo realizzato”, ha sostenuto il capo della Casa Bianca. I dem hanno conquistato il controllo sia della Camera che del Senato.

Trump: “I democratici hanno fatto un buon lavoro”

Il presidente Usa Donald Trump ha riconosciuto che i democratici hanno fatto un “buon lavoro” alle midterm, alla luce della sconfitta inflitta al Partito Repubblicano. “Penso che i Democratici abbiano fatto un buon lavoro. Davvero. Credo abbiano fatto un buon lavoro. Hanno combattuto duramente”, ha dichiarato Trump a Fox News, aggiungendo che si percepiva un certo “clima nell’aria”. “Non dovrei sentirmi in colpa”, ha concluso.

Trump: “I dem faranno proposte folli e metterò veto ma poi lavoreremo insieme”

“Il potere di veto è uno dei poteri più forti in mano a un presidente”. Lo ha dichiarato Donald Trump a Fox News, rispondendo a una domanda sulla prospettiva di lavorare con un Congresso controllato dai democratici dopo le elezioni di midterm. “Mi manderanno provvedimenti folli e io metterò il veto. Dopo un paio di mesi di veti chiameranno e diranno: ‘Come facciamo a portare a termine queste cose?’, e lavoreremo insieme”, ha aggiunto il presidente.

(da agenzie)