Gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici, non pagano adeguatamente i propri lavoratori, non saranno tenuti a corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. Lo prevede una modifica alla manovra approvata in commissione al Senato e contenuta nel testo all’esame dell’Aula.

Si tratta di casi in cui, secondo i giudici, il trattamento economico non sia conforme “ai princìpi” dell’articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata. Il dossier del Servizio Studi del Parlamento chiede quindi che “si valuti l’opportunità di chiarire, in relazione all’orientamento giurisprudenziale suddetto, la portata giuridica di tali riferimenti”.

“In questa manovra non c’è nulla sui salari ma addirittura, a notte fonda, la maggioranza ha approvato un emendamento che già in passato avevamo bloccato dopo una battaglia serratissima. Una norma secondo cui tutti i lavoratori che hanno ottenuto delle sentenze in cui è scritto che i loro salari non rispondono ai criteri di dignità sanciti dall’art. 36 della Costituzione non avranno più diritto gli arretrati.

FdI, Lega e FI hanno colpito ancora una volta i più deboli, i lavoratori più poveri e fragili. Tra l’altro, il tutto avviene con un emendamento ordinamentale. Torneremo a dare battaglia contro questa ennesima vergogna”. Così la capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.

“Non solo non vogliono il salario minimo e aumentano senza ammetterlo l’età pensionabile, ma privano anche i lavoratori e lelavoratrici delle retribuzioni dovute, cercando di far passare emendamenti nella manovra che, invece di aumentare tutele e diritti, ne tolgono”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico. “È il caso – aggiunge – delle disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro, introdotte con l’emendamento 7.9 del testo che il Senato si appresta a votare. Il partito di Giorgia Meloni aveva provato già in estate, con il decreto Ilva, a inserire una misura simile, ma le opposizioni erano riuscite a fermarla”.

“Ora – conclude – ripropongono, in fretta e furia e con metodi del tutto svilenti per il ruolo del Parlamento, un cambiamento che avrebbe degli effetti decisamente negativi. Farebbe sì che, nel caso in cui il giudice dichiari insufficiente la retribuzione prevista dal Ccnl applicato, il lavoratore o la lavoratrice non abbia diritto a tutti gli ‘arretrati’ ma solo a quelli dovuti dopo la proposizione del ricorso. Una vergogna che è già approvata in Commissione e che, nel silenzio generale, potrebbe cambiare, in peggio, le condizioni di lavoro di molte e molti” conclude Gribaudo.

“Dentro la Manovra il governo ha infilato di nascosto una norma che cambia in peggio la vita di migliaia di lavoratori. È la stessa misura che Fratelli d’Italia aveva già tentato di far passare nei mesi scorsi e che era stata fermata grazie alla battaglia del M5S e delle altre opposizioni. Hanno avuto il coraggio di ripescarla approfittando della confusione in commissione Bilancio al Senato”. Lo dichiara in una nota la Deputata del M5S Chiara Appendino.

“Con questa scelta, se un giudice accerta che un salario non rispetta l’art. 36 della Costituzione, il lavoratore non potrà più recuperare quanto gli è stato ingiustamente tolto negli anni precedenti. È un messaggio devastante: puoi sottopagare e violare la legge senza pagare il conto. È l’ennesima prova – conclude – di una destra che umilia chi lavora. Noi non lo accetteremo e continueremo a contrastare ogni tentativo di svuotare la Costituzione e i diritti conquistati con fatica”.

