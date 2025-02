“IL BRODO CULTURALE DEGLI ELETTORI DI FDI NON E’ IL FASCISMO, MA IL PEGGIORE CAPITALISMO”… “L’ELETTORE DELLA DESTRA SOCIALE AVEVA SENSO DELLO STATO ED ETICA CIVILE, QUELLI DI FDI SONO EVASORI E BOTTEGAI PICCOLI BORGHESI, UNA FECCIA SOCIALE”



Fratelli d’Italia è diventato “il partito di riferimento di piccoli e medi evasori”. Daniela Santanchè? “Dovrebbe andarsene” e se Giorgia Meloni non la caccia “è corresponsabile”.

Franco Cardini (che due giorni fa ha presentato a Firenze Fratelli di chat con Tomaso Montanari e l’autore, Giacomo Salvini) è uno storico molto ascoltato a destra, anche per la sua storia di militanza nel Msi e per un’amicizia mai nascosta con Meloni. La grande crescita del partito negli ultimi anni ha però, secondo Cardini, cambiato di molto l’elettore tipo degli eredi della destra sociale, non più attento al valore del senso civico.

Professor Cardini, il libro Fratelli di chat (PaperFirst) mostra da dentro il cambiamento di FdI negli anni della sua ascesa. Che conseguenze ha avuto questa metamorfosi?

Lasciando da parte le nostalgie fasciste, un tempo gli elettori dell’estrema destra si identificavano soprattutto per una coscienza civica nazionale. C’era un senso civico diffuso, un senso della probità del cittadino, di lealtà nei confronti dello Stato. Tutto questo era la colonna vertebrale del cittadino medio che votava Msi. In qualche maniera, erano valori che facevano discendere dal nazionalismo. Quelli che oggi simpatizzano Fratelli d’Italia sono nati in un brodo culturale che non è quello del fascismo, ma quello del capitalismo.

E hanno smarrito quel senso dell’etica?

Oggi l’elettore medio di Fratelli d’Italia è il piccolo o medio evasore, il bottegaio o il negoziante che non fa gli scontrini, il professionista che promette lo sconto se il cliente non vuole la fattura. Piccoli borghesi che, nel loro piccolo, non fanno il loro dovere civico e rispondono all’individualismo. Se posso dare un consiglio a Giorgia, a cui voglio bene, è di stare attenta: meglio non guidare un partito che diventa sempre più grande soltanto perché si gonfia con questa feccia sociale.

A proposito di etica: è per questa stessa mentalità che Santanchè non si è ancora dimessa da ministra del Turismo?

Credo che Santanchè non se ne vada perché è una persona profondamente attaccata ai propri privilegi, al proprio orgoglio. E perché, andandosene, implicitamente riconoscerebbe di avere delle colpe, mentre restando lì può mostrarsi immacolata. Il che, col massimo rispetto, non mi sembra credibile alla luce di quanto già emerso sulle sue aziende.

Quindi dovrebbe andarsene?

Dovrebbe. Meloni dice spesso di non essere ricattabile e non ho dubbi sia così, se consideriamo soltanto la sua persona. Ma non è del tutto vero se invece si considera pure chi le sta intorno, perché su di lei non troveranno mai nulla, ma Meloni sa benissimo che di gente ricattabile ne ha molta intorno. E se lei non fa nulla per rimediare, diventa corresponsabile delle loro colpe. Sono convinto che una parte “sana” dell’elettorato di Fratelli d’Italia che pensa che Meloni dovrebbe prendere a pedate Santanchè. Io credo sarebbe giusto farla dimettere, dopodiché forse lei ha paura che possa esser percepito come un gesto di debolezza.

La debolezza però non deriva dal farsi logorare così a lungo?

A mio giudizio sì, se Meloni la cacciasse ne guadagnerebbe subito in credibilità. Ma se devo comprendere le ragioni dello stallo allora mi do quella spiegazione. Della serie: sono talmente potente che vi impongo anche lei, nonostante la situazione sembri compromessa. D’altra parte non mi risulta che ci siano rapporti personali così stretti da giustificare una difesa a oltranza né posso pensare che lo scudo di Meloni sia dovuto a una giustificazione nel merito delle vicende, sulle quali ormai ci sono evidenze obiettive ai danni della ministra.

(da ilfattoquotidiano.it)

