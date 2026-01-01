SUL PROFILO UFFICIALE DEI GIOCHI INVERNALI COMPAIONO I RITARDI DEI TRENI

«Ormai con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni sono talmente strutturali da finire perfino nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi». Basta una frase, pubblicata sui social, per riaccendere una delle polemiche più frequenti: quella sui treni che non arrivano mai in orario. A lanciare la stoccata è Italia Viva, che accompagna il post con uno screenshot di una storia del profilo ufficiale di Milano-Cortina 2026, dove si fa riferimento ai collegamenti ferroviari verso le sedi olimpiche.

«Problema così strutturale da finire nella comunicazione ufficiale»

Secondo Italia Viva, la comunicazione legata ai Giochi invernali finirebbe così per certificare un problema ormai cronico del sistema ferroviario italiano.

Un’accusa che punta dritta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Salvini, già più volte finito nel mirino per guasti, rallentamenti e giornate nere sulla rete.

(da agenzie)

—