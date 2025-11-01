L’IDEA, LANCIATA DA “AZIONE UNIVERSITARIA FERRARA”, ASSOCIAZIONE STUDENTESCA DI DESTRA LEGATA A FRATELLI D’ITALIA, HA SCATENATO LE POLEMICHE DEGLI STUDENTI DI SINISTRA: “ASSURDO, UNA VERGOGNA…”



La proposta di intitolare un’aula studio dell’Università di Ferrara in memoria di Charlie Kirk, attivista statunitense di destra ucciso il 10 settembre, è stata approvata in Consiglio degli Studenti

Kirk, fondatore dell’organizzazione giovanile della destra americana Turning Point Usa, è stato assassinato durante una conferenza nello Utah. Aveva 31 anni.

L’idea era stata lanciata da Azione universitaria Ferrara, associazione studentesca della destra politica, legata a Fratelli d’Italia. «Un modello da seguire, non per quello che diceva, ma per il modo in cui si esprimeva: uno scambio aperto, plurale, democratico e soprattutto non violento. In un momento storico in cui il dibattito sembra spesso polarizzato o silenziato, crediamo che l’università debba tornare a essere spazio di confronto vero, anche tra posizioni diverse».

Un post che ha immediatamente aperto al dibattito tra i commenti dividendo l’opinione in due fazioni. «Vergogna», «Che schifo», «Allucinante» e «Siete ridicoli», sono alcune delle frasi che si leggono sotto al post

(da agenzie)

