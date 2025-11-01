MA CHE C’AZZECCA CHARLIE KIRK CON L’UNIVERSITÀ DI FERRARA? UNA MAZZA, MA IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI SOVRANISTA HA DECISO DI INTITOLARE UN’AULA ALLA MEMORIA DI UN RAZZISTA, COMPLICE DI UN CRIMINALE
L’IDEA, LANCIATA DA “AZIONE UNIVERSITARIA FERRARA”, ASSOCIAZIONE STUDENTESCA DI DESTRA LEGATA A FRATELLI D’ITALIA, HA SCATENATO LE POLEMICHE DEGLI STUDENTI DI SINISTRA: “ASSURDO, UNA VERGOGNA…”
La proposta di intitolare un’aula studio dell’Università di Ferrara in memoria di Charlie Kirk, attivista statunitense di destra ucciso il 10 settembre, è stata approvata in Consiglio degli Studenti
Kirk, fondatore dell’organizzazione giovanile della destra americana Turning Point Usa, è stato assassinato durante una conferenza nello Utah. Aveva 31 anni.
L’idea era stata lanciata da Azione universitaria Ferrara, associazione studentesca della destra politica, legata a Fratelli d’Italia. «Un modello da seguire, non per quello che diceva, ma per il modo in cui si esprimeva: uno scambio aperto, plurale, democratico e soprattutto non violento. In un momento storico in cui il dibattito sembra spesso polarizzato o silenziato, crediamo che l’università debba tornare a essere spazio di confronto vero, anche tra posizioni diverse».
Un post che ha immediatamente aperto al dibattito tra i commenti dividendo l’opinione in due fazioni. «Vergogna», «Che schifo», «Allucinante» e «Siete ridicoli», sono alcune delle frasi che si leggono sotto al post
(da agenzie)
Leave a Reply