GLI ELETTORI AMERICANI SONO ABITUATI ALLE “POWER COUPLE”: I PRESIDENTI E I CANDIDATI SI PRESENTANO SEMPRE CON I LORO PARTNER PER DARE UN’IMMAGINE DI UNITÀ E SERENITÀ … NONOSTANTE I TENTATIVI DI DONALD DI CONVINCERLA, MELANIA È TROPPO INCAZZATA PER IL RAPPORTO INTIMO DEL PRESIDENTE CON L’ASSISTENTE NATALIE HARP. CHE ANCHE VENERDÌ, MENTRE SUI GIORNALI INFIAMMAVA LA POLEMICA SULLA CONVENTION, ERA NELLO STUDIO OVALE AL FIANCO DEL “DERAGLIATO MENTALE” DELLA CASA BIANCA

Melania Trump continua a mantenere un profilo basso durante il secondo mandato del presidente Donald Trump nello Studio Ovale. Ma questa volta la sua assenza potrebbe influire sul morale del Partito Repubblicano, poiché romperebbe una tradizione di lunga data delle First Lady. Di conseguenza, ciò potrebbe incidere sulle possibilità del Comandante in capo di vincere le elezioni di metà mandato.

La sua assenza dalla convention ha aggravato i problemi di Trump, perché ora deve affrontare gli elettori «molto arrabbiati» prima delle imminenti elezioni. Le indiscrezioni arrivano in un momento in cui il suo limitato carico di lavoro alla Casa Bianca è sotto esame, dato che la sua ridotta presenza pubblica si è tradotta in un numero di discorsi inferiore rispetto a quelli pronunciati dalle ex First Lady.

Gli esperti affermano che Melania Trump, secondo quanto riferito, salterà la convention repubblicana per le elezioni di metà mandato il 9 e 10 settembre a Dallas, in Texas.

L’ha definita una «sorpresa» perché è una tradizione di lunga data che la First Lady intervenga a questa convention e, in genere, vi partecipi insieme al marito, il presidente. Ha proseguito: «Abbiamo visto Melania presentarsi alle convention passate, ma Melania ne ha abbastanza e non si presenterà a questa».

La giornalista ha sottolineato che Trump aveva partecipato in precedenza alla Republican National Convention del 2024 a Milwaukee. Ma lei aveva infranto la tradizione «perché non aveva parlato». Ha aggiunto: «Credo che sia certamente la prima volta in questo millennio — e immagino anche andando più indietro — in cui non abbiamo sentito una First Lady parlare a una convention».

L’ospite ha descritto la situazione come un «incubo caotico», perché i candidati devono destreggiarsi e trovare in qualche modo un modo per entrare in sintonia con gli elettori americani «molto arrabbiati» in vista delle prossime elezioni. Ha affermato che la decisione di Melania Trump di saltare la convention significa che sta «snobbando suo marito su questo fronte».

Sarah Ewall-Wice ha osservato che Melania Trump non sta né prestando attenzione alle elezioni né è «coinvolta» in alcun modo nelle imminenti elezioni. I suoi commenti derivano dalle recenti dichiarazioni della First Lady sulle sue limitate apparizioni pubbliche, che hanno suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Le apparizioni pubbliche di Melania Trump sono diminuite significativamente nel 2026

Secondo un rapporto dell’agosto 2026 del Daily Beast, Melania Trump era stata vista in pubblico soltanto in 38 giorni nel 2026. Il sito ha riferito che, secondo la sua analisi, nell’anno in corso ha effettuato in media un’apparizione pubblica ogni sei giorni.

È interessante notare che, secondo quanto rilevato, le sue apparizioni erano state fortemente limitate nell’estate del 2026: si era mostrata soltanto cinque volte complessivamente tra giugno e luglio, e due di queste occasioni erano eventi sportivi. Di conseguenza, ciò equivaleva a circa un’apparizione ogni 12 giorni.

Un’altra analisi ha osservato che il carico di lavoro della FLOTUS era pari ad appena il 22% di quello di Michelle Obama, che aveva tenuto 130 discorsi tra gennaio 2009 e agosto 2010. Analogamente, Jill Biden aveva pronunciato 43 discorsi pubblici nello stesso periodo di 18 mesi, lavorando nel contempo come docente di inglese al Northern Virginia Community College.

Nel secondo anno, Biden aveva pronunciato 30 discorsi nei primi sette mesi, mentre Melania Trump ne ha tenuti finora nel 2026 la metà. Uno dei discorsi più rilevanti della First Lady è stato quello in cui ha negato di aver avuto in passato qualsiasi legame con Jeffrey Epstein e ha affermato che le voci su un suo collegamento con lui devono finire.

Donald Trump aveva di nuovo compagnia nello Studio Ovale venerdì. Natalie Harp, la sua onnipresente assistente, era lì vicino sorridente, appena un giorno dopo la notizia secondo cui Melania Trump non sarebbe stata al suo fianco alla convention repubblicana della prossima settimana.

Le telecamere hanno ripreso Natalie Harp sorridente mentre Donald Trump rispondeva alle domande dei giornalisti prima di partire per trascorrere un fine settimana festivo nella sua proprietà con campo da golf in New Jersey. La sua presenza ha attirato l’attenzione soprattutto per la tempistica: è arrivata subito dopo che si era diffusa la notizia secondo cui la First Lady non avrebbe partecipato all’imminente appuntamento del partito per le elezioni di metà mandato.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato al Washington Examiner che Melania non ha intenzione di recarsi a Dallas per l’evento del 9-10 settembre. Inizialmente gli organizzatori avevano previsto un intervento di Trump soltanto nella seconda giornata, ma hanno poi aggiunto una sua apparizione anche nella prima, nella speranza che la data supplementare attirasse un pubblico più numeroso.

La First Lady non è l’unica assenza di rilievo. Il Daily Beast riferisce che soltanto due parlamentari repubblicani provenienti da distretti elettorali competitivi hanno confermato la loro partecipazione.

Il conteggio di Politico è ancora più alto: almeno 45 membri repubblicani del Congresso affermano che non parteciperanno, indicando motivazioni che vanno da matrimoni di famiglia e battute di caccia alla tortora fino a visite ai college con i propri figli. Neppure il prezzo del biglietto, pari a $25,000, ha aiutato, e diversi parlamentari hanno affermato che preferirebbero trascorrere quel tempo facendo campagna porta a porta nei propri collegi.

Saltando la convention, Melania continua lungo un percorso ormai consueto. Le apparizioni pubbliche della First Lady sono diventate sempre più rare nel corso del periodo trascorso dal marito nuovamente alla Casa Bianca. La sua apparizione più recente risale al 23 agosto, al Freedom 250 Grand Prix di Washington.

(da agenzie)