ORFINI (PD): “MA NON TI VERGOGNI?”



Anche quest’anno la festa della Liberazione è stata segnata da tensioni e polemiche. In un post sui social la premier ha condannato gli scontri che si sono verificati nelle piazze italiane. Assente dall’elenco gli spari contro i due attivisti dell’Anpi a margine del corteo a Roma. “Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina”, e poi ancora “sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati; cartelli e targhe in ricordo delle Foibe imbrattati”, a Milano “la Brigata ebraica insultata in piazza e costretta ad allontanarsi dal corteo. Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema”, ha scritto.

Immediate le reazioni delle opposizioni che hanno accusato Meloni di strumentalizzare i fatti.”Con le parole sgrammaticate, fuori misura, strumentali di questa sera la presidente del Consiglio conferma che con i valori del 25 Aprile continua ad avere ben poca dimestichezza. Abbiamo un problema. Ricapitolando: si è pure dimenticata degli spari ai militanti dell’Anpi a Roma”, ha scritto sui social Nicola Fratoianni di Avs

Si è aggiunto il deputato Matteo Orfini Pd: “Ma davvero fai questo elenco dimenticandoti dei due col fazzoletto dell’Anpi feriti dagli spari di un motociclista in mimetica? Ma non ti vergogni?”.

(da agenzie)