“LE AUTORITA’ ITALIANE NON HANNO MAI FORNITO PROVE ED ELEMENTI A SOSTEGNO DELLE LORO ACCUSE”… MA IL VIMINALE CONTINUA A FERMARE LE ONG: L’OPPOSIZIONE COSA PENSA DI FARE?



Il Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo imposto alla nave Geo Barents.

Il fermo in questione, avvenuto nell’agosto 2024, era il terzo dei 4 fermi imposti per effetto del Decreto Piantedosi all’imbarcazione di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), operativa tra il giugno 2021 e il settembre 2024 e poi costretta a fermarsi proprio a seguito della lunga sequenza di fermi e dei relativi processi.

La sentenza del Tribunale ha dichiarato illegittimo il provvedimento di fermo e – come spiegato da Msf – ha ribadito due principi fondamentali, ovvero che “l’onere della prova delle violazioni spetta alle autorità italiane” – mai riuscite di fatto a fornire elementi a sostegno delle loro accuse – e che gli ordini dati dalla cosiddetta Guardia costiera libica “non possono essere considerati di «coordinamento da parte dell’autorità competente»”. Il Tribunale ha pertanto confermato che la condotta dell’equipaggio di Medici Senza Frontiere era del tutto legittima e conforme al diritto internazionale e nazionale.

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