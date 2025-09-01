SORGI: “SI STA CON LA RUSSIA O NO? CON I ‘VOLENTEROSI’ DI MACRON E STARMER O CON LA GERMANIA DI MERZ? E QUESTO PER DIRE DELLA GUERRA. MA C’È IL PROBLEMA DI CHI GUIDERÀ LA COALIZIONE ALLE PROSSIME POLITICHE: SCHLEIN O NO? UN TERZO UOMO (O DONNA), COME HA IN MENTE CONTE? … A DESTRA NON È CHE MANCHINO CONTRADDIZIONI, TRA UNA MELONI TRUMPIANA E UN SALVINI PUTINIANO. MA SI SA CHE ALLA FINE TROVANO SEMPRE UN ACCORDO: QUESTO PER GLI ELETTORI È FONDAMENTALE, ANCHE PER QUELLI INDECISI”



La conferma di Acquaroli (FdI) come governatore delle Marche e la corrispondente sconfitta di Ricci, ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare Pd (compito per il quale era stato eletto solo a giugno 2024 e che molto probabilmente tornerà a svolgere), dicono sostanzialmente due cose: il centrodestra, anche nelle sue espressioni meno brillanti, vedi Acquaroli, è ancora abbastanza forte da non essere battuto da un’opposizione che finalmente si presenta competitiva, unita, ma non in grado di vincere

Un antico proverbio diceva: «Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia e non sa quel che trova». Più o meno questo dev’essere accaduto a molti elettori di centrosinistra che alla fine sono rimasti a casa. Perché […] non hanno visto lo straccio di un programma

Ad esempio: si sta con la Russia o no? Con i “Volenterosi” di Macron e Starmer o con la Germania di Merz? E questo per dire della questione più urgente, la guerra […] Ma c’è il problema di chi guiderà la coalizione alle prossime politiche: Schlein o no?

O un terzo uomo (o donna), come ha in mente Conte?

Dall’altra parte non è che manchino contraddizioni, specie sugli stessi punti, ad esempio tra una Meloni trumpiana e un Salvini putiniano. Ma almeno l’alleanza è collaudata, si sa che alla fine trovano sempre un accordo: questo per gli elettori è fondamentale, anche per quelli indecisi, una categoria di cui si continua a parlare in Italia (ne parlano soprattutto i sondaggisti)

ma che nessuno materialmente ha mai visto.

Vi ricordate di un vostro amico/a che abbia mai detto: basta quest’anno sono stufo e passo dal centrodestra al centrosinistra (o viceversa)? Piuttosto non vanno a votare, come dimostra il calo di affluenza anche nelle piccole Marche. Le regionali finiranno con un pareggio.

Marcello Sorgi

per “la Stampa”

This entry was posted on martedì, Settembre 30th, 2025 at 15:13 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.