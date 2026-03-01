SECONDO L’ULTIMO SONDAGGIO, SE FINISSE COSÌ, MAGYAR AVREBBE UNA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SEGGI… TRA GLI ELETTORI CHE HANNO GIÀ DECISO DI VOTARE, IL 58% DEGLI INTERVISTATI SOSTIENE LA FORZA POLITICA DI MAGYAR, TISZA



Secondo un sondaggio Median commissionato da Hvg a più di tre settimane dalle elezioni parlamentari in Ungheria, il 12 aprile, il partito di opposizione Tisza di Peter Magyar ha aumentato di 23 punti percentuali il suo vantaggio sul partito Fidesz del premier Viktor Orban.

Lo riporta il media ungherese Hvg. Il mese scorso il partito di opposizione aveva un vantaggio di 20 punti percentuali su Fidesz.

Tra gli elettori che hanno già deciso di votare, il 58% degli intervistati sostiene la forza politica di Peter Magyar, mentre la percentuale scende al 35% per il partito di Orbán.

Se i risultati del sondaggio rispecchiassero l’esito effettivo delle elezioni, Tisza potrebbe ottenere una maggioranza parlamentare di due terzi.

(da agenzie)

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