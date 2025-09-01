IN SERATA ELLY SCHLEIN LO RINGRAZIA DAL PALCO DEL FESTIVAL DELL’UNITA’



Il governatore della Puglia Michele Emiliano in serata ha confermato il passo di lato – di non correre per il consiglio regionale – sbloccando così la corsa di Antonio Decaro alla presidenza della regione Puglia per il centrosinistra. È quanto confermato fonti Pd che ricordano come anche Schlein lo abbia ringraziato dal palco per l’atteggiamento tenuto nella vicenda. Il tardo pomeriggio era diventato un po’ movimentato quando, secondo Ansa, il presidente uscente, sembrava aver cambiato idea. Ai suoi secondo l’agenzia avrebbe detto che se si candida Nichi Vendola si potrebbe candidare anche lui. «Caduto il problema politico per Vendola cade anche per Emiliano ovviamente», avrebbe detto ai fedelissimi.

Rumors che hanno agitato le acque in casa Pd. In serata è intervenuta la segretaria Elly Schlein, dal palco della festa dell’unità a Bisceglie. «Sono stati dieci anni di governo che hanno prodotto risultati concreti e tangibili. Grazie a Michele Emiliano per il lavoro svolto in questi anni, per la capacità di unire innovazione e questioni sociali. Per lo spirito di squadra e

la generosità dimostrata quando due giorni fa mi ha detto di essere disponibile a fare passo di lato per permettere una classe dirigente nuova che continuerà a fare affidamento sulla sua competenza. Voglio ringraziare tutti per questa bella partecipazione che animerà la costruzione del progetto», ha dichiarato. Qualche ora dopo è arrivata la nota sul passo di lato da parte del governatore, assicurato da fonti del partito.

Nichi Vendola correrà con Avs

Nichi Vendola guiderà la lista di Avs, dovrebbe esser questo il patto tra le forze di centrosinistra, nonostante il veto posto nei giorni scorsi dall’ex sindaco di Bari. In tutto ciò i 5 stelle stanno a guardare. Per ora confermano sostegno attorno al nome di Decaro. Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, parlando a Cosenza e commentando le dichiarazioni del coordinatore 5 stelle in Puglia, Leonardo Donno ha detto che M5s esprime «una posizione dopo mesi di varie vicissitudini che non trovano ancora una composizione. Una comunità che è rimasta in silenzio sin qui, che si è dichiarata costruttivamente disponibile a una soluzione» e che «adesso chiede che ci sia una chiara soluzione».

I ringraziamenti di Vendola a Decaro: «Collaborerò lealmente e con passione»

«Ringrazio Antonio Decaro per aver scelto di mettersi al servizio della nostra regione. Credo sia la personalità più forte e

autorevole per rispondere al bisogno di futuro di questa terra e costruire, anche e soprattutto da qui, quella alternativa che serve per chiudere il prima possibile la pessima stagione in cui questa destra ha trascinato l’Italia. La Puglia ha dinanzi a sè sfide cruciali e difficile: come arginare la povertà crescente, come invertire il trend della crisi demografica, come contrastare gli effetti del cambio climatico, come difendere i diritti collettivi e le libertà individuali avendo come orizzonte politici e culturale la pace e la convivenza. Il Sud, che vede sciaguratamente dimezzati i fondi europei per la coesione, paga più di tutti il prezzo delle diseguaglianze, della privatizzazione del Welfare, delle politiche di riarmo. Sono tempi difficili in cui occorre che ciascuno faccia la propria parte: e insieme urge la rigenerazione di una politica lungimirante e operosa. Io mi sento totalmente impegnato per questo e la mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che questo: sostenere l’alleanza progressista, sostenere Decaro, spingere per il cambiamento che serve alla Puglia e all’Italia e, con la squadra di AVS, lavorare per l’ingresso in consiglio regionale di una nuova generazione di donne e di uomini che rappresentino le migliori risorse della nostra terra. Per questo obiettivo collaborerò lealmente e con passione con Antonio Decaro». Queste le parole, in una nota, di Nichi Vendola, già presidente della Regione, che annuncia la sua candidatura nella lista di AVS a sostegno di Decaro

(da agenzie