L’INTERVENTO DI STARMER: “LO FACCIAMO PER RAVVIVARE LA SPERANZA DI PACE TRA PALESTINESI E ISRAELIANI E DI UNA SOLUZIONE A DUE STATI”

Anche l’Australia ha riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina, seguendo l’esempio del Canada in attesa dell’annuncio della Gran Bretagna. In una dichiarazione, il primo ministro Anthony Albanese, ripreso da Sky News, ha affermato che la mossa rientra in uno “sforzo internazionale coordinato” con

Canada e Regno Unito.

“Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”. Lo annuncia il premier britannico Keir Starmer su X.

“Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la sua collaborazione per costruire la promessa di un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele”. Lo afferma il primo ministro canadese Mark Carney, come riporta Sky News. Il Canada è la prima nazione del G7 a riconoscere ufficialmente la Palestina.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che “uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l’esistenza di Israele” e ha promesso di “combattere gli appelli alla creazione di uno Stato palestinese davanti all’Onu”.

(da agenzie)