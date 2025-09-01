IL PROPRIETARIO DELLA SOCIETÀ TECNOLOGICA “PALANTIR”, CHE STA MACINANDO MILIARDI IN APPALTI E CONTRATTI DA QUANDO “THE DONALD” È ALLA CASA BIANCA, INCITA IL SUO PUBBLICO A SOSTENERE IL PROGRESSO SCIENTIFICO COME SOLUZIONE PER “BLOCCARE LA VENUTA DELL’ANTICRISTO”



Il passo da fondatore di PayPal a ieratico predicatore su temi come Anticristo e Armageddon è breve. Almeno se sei Peter Thiel, caro amico del presidente Trump nonché investitore miliardario in aziende di tecnologia per lo sviluppo di dati, intelligenza artificiale, difesa, armi e non solo.

Da qualche mese Thiel, che a quanto pare macina dollari e preghiere con la stessa voracità, ha iniziato a tenere delle conferenze sul tema profezie bibliche. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, mister PayPal – un curioso mix di pragmatismo e utopia – incita regolarmente il suo pubblico a impegnarsi per il progresso scientifico, sia nell’intelligenza artificiale che in altre forme di tecnologia. Temerlo, regolamentarlo o opporsi al progresso tecnologico accelererebbe la venuta dell’Anticristo. Niente di meno.

Cristiano devoto, Thiel sta approfondendo il non proprio facile tema Anticristo in una serie di conferenze a porte chiuse a San Francisco, divise in quattro parti. La seconda conferenza si è tenuta lunedì e la serie si concluderà all’inizio di ottobre. I rischi esistenziali – da lui raccontati – si presentano sotto forma di guerra nucleare, disastro ambientale, armi biologiche pericolosamente ingegnerizzate e persino robot killer autonomi guidati dall’intelligenza artificiale.

Per il visionario Thiel mentre gli esseri umani corrono verso un’ultima battaglia – l’Armageddon – si formerà un governo mondiale unico, che promette pace e sicurezza. Questo regime

autoritario totalitario, con vera forza e vero potere, segnerà l’avvento dell’Anticristo moderno, una figura definita negli insegnamenti cristiani come l’avversario personale di Dio che apparirà prima della fine del mondo.

Lo scopo di questi colloqui è infatti “non essere disfattisti”, ha affermato lo stesso Thiel. Spingendo le persone a riflettere di più sull’Armageddon o sull’Anticristo, la sua speranza è che la società umana possa trovare una terza via ed evitare entrambi gli esiti. “Penso che il linguaggio biblico suoni più folle, ma in realtà è più promettente”, ha rassicurato il pubblico prevedibilmente perplesso dall’avvicinarsi dell’apocalisse

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Settembre 25th, 2025 at 14:46 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.