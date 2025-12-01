IN FRANCIA, TRA I SOSTENITORI DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL DI MARINE LE PEN, IL 38% HA ESPRESSO UN GIUDIZIO NEGATIVO SUL TYCOON CONTRO IL 30% POSITIVO. IN GERMANIA, GLI ELETTORI DI AFD SONO DIVISI: IL 34% È FAVOREVOLE E IL 33% CONTRARIO



Donald Trump è “largamente impopolare in Europa”, anche tra gli elettori dei partiti populisti di destra che la sua amministrazione considera alleati. E’ quanto emerge da un sondaggio di Politico, realizzato da Public First a dicembre su oltre 10mila intervistati, all’indomani della nuova strategia di sicurezza nazionale Usa volta a coltivare la “crescente influenza dei partiti patriottici europei”.

In Francia, tra gli elettori del Rassemblement National di Marine Le Pen, il 38% ha espresso un giudizio negativo su Trump contro il 30% positivo. In Germania, i sostenitori dell’Afd risultano divisi, con il 34% favorevole e il 33% contrario.

Gli elettori populisti di destra condividono una forte richiesta che i leader mettano al primo posto il proprio Paese: questo “istinto nazionalista”, osserva la testata di Axel Springer, entra in collisione con l’approccio America First di Trump.

I sostenitori di Le Pen, dell’Afd e dello Reform Uk di Nigel Farage sono più inclini a sostenere che, quando gli interessi nazionali si scontrano con quelli degli alleati, debba “prevalere il Paese” e che “l’industria nazionale vada protetta anche a scapito della competitività globale”. Nonostante ciò, tendono a digerire più facilmente i dazi.

Il 65% degli elettori Afd li considera dannosi, ma soltanto il 37% sostiene ritorsioni. Sulla stessa linea i sostenitori di Farage: il 45% giudica le tariffe negative e il 35% è favorevole a misure di risposta. Il 60% degli elettori lepenisti, invece, ritiene i dazi un

danno e il 48% è pro-ritorsioni.

(da agenzie)

