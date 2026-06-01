SONDAGGIO SWG: VANNACCI AGGANCIA LA LEGA, ENTRAMBI AL 5,3%
CALA ANCHE FDI, SALGONO PD E M5S… CAMPO LARGO 45,9%, CENTRODESTRA 41,5%, VANNACCI 5,3%, AZIONE 3,5%
C’era molta attesa per il sondaggio politico di SWG per il TgLa7 di questa settimana. In particolare per testare con i numeri il terremoto politico del Generale Vannacci.
E infatti questa settimana leintenzioni di voto degli italiani sottolineano un forte balzo in avanti di Futuro Nazionale, la formazione di Vannacci, che guadagna lo 0,5% e ottiene l’aggancio alla Lega di Matteo Salvini al 5,3%.
Un aumento che coincide con un significativo calo di Fratelli d’Italia -0,4%, il maggiore dall’inizio della Legislatura, e della Lega -0,3%. Avanzano, seppure di poco, Partito Democratico +0,1%, Movimento 5 Stelle e Forza Italia +0,2%. Stabile Verdi e Sinistra.
Tra i partiti minori Più Europa guadagna lo 0,1%. In calo dello 0,1% Azione e Noi Moderati, Altre Liste -0,2%. Stabili Italia Viva e Ora!. Cala dell’1% il numero delle persone che non si esprimono.
(da agenzie)
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