CAMPO LARGO AVANTI DI 4 PUNTI SUL CENTRODESTRA SENZA VANNACCI… PD INCALZA FDI, CROLLA LA LEGA AI MINIMI STORICI

Anche il sondaggio di Youtrend per Sky TG24 conferma il sorpasso di Futuro Nazionale su Forza Italia, segna il M5S in recupero, mentre cala l’area del non voto. Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 26,5% (+0,1% rispetto al 22 luglio). Il Partito democratico sale al 22,2% (+0,3%) e il distacco fra i due si attesta a 4,3 punti. Il Movimento 5 Stelle registra la crescita più consistente della rilevazione e risale al 12,6% (+1,1%), recuperando il terreno perso nelle ultime settimane di luglio.

Cosa succede invece nel centrodestra? Nella coalizione si compie il sorpasso che le rilevazioni di luglio avevano preannunciato: Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale al 7,9% (+0,3%) e supera Forza Italia, che scende al 7,1% (-0,8%), diventando la quarta forza nazionale. La Lega arretra al 4,4% (-0,5%) e Noi Moderati è allo 0,9% (+0,1%). La maggioranza di governo (FdI, FI, Lega, NM) si ferma al 38,9% (-1,1%); includendo Futuro Nazionale, l’intera area di centrodestra vale il 46,8%.

A sinistra Alleanza Verdi-Sinistra scende al 5,8% (-1%). Il campo Largo (Pd, M5S, Avs, Italia Viva) si attesta complessivamente al 43%, sopra la maggioranza di governo di 4 punti ma sotto il centrodestra allargato a Fv.

Nell’area centrista Azione sale al 3,9% (+0,2%), Italia Viva al 2,4% (+0,3%), mentre +Europa scende all’1,6% (-0,3%); il Partito Liberaldemocratico è all’1,3% e la lista Ora all’1,1%. L’area degli indecisi e astenuti torna a calare sensibilmente, al 33,6% (-4,4%), riassorbendo buona parte del calo di affluenza registrato a fine luglio.

(da agenzie)