Un ex compagno di classe di Thomas Crooks, l’attentatore dell’ex presidente Donald Trump, ricorda che al liceo il ventenne era “certamente un conservatore”.

Max R. Smith, 21 anni, ha raccontato al Philadelphia Inquirer di aver condiviso una lezione di storia americana con Crooks e ha ricordato un finto dibattito in cui il loro insegnante faceva stare gli studenti da un lato o dall’altro della classe per segnalare la loro fedeltà politica.

“La maggioranza della classe era dalla parte liberal, ma Tom, qualunque cosa accadesse, rimaneva dalla parte conservatrice”, ha aggiunto: “Questa è ancora l’immagine che ho di lui. Da solo da una parte mentre il resto della classe era dall’altra”.

Quindi, Smith ha detto di chiedersi “come mai avrebbe tentato di assassinare il candidato conservatore” alle elezioni.

L’ex compagno di classe ha poi definito Crooks come generalmente gentile e intelligente, anche se riservato.

