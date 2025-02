PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO, LA CASA BIANCA IMPEDISCE A UN GIORNALISTA DELL’ASSOCIATED PRESS DI PARTECIPARE A UN EVENTO NELLO STUDIO OVALE: LA PRESTIGIOSA AGENZIA INTERNAZIONALE AMERICANA SI E’ RIFIUTATA DI ALLINEARSI ALLA DECISIONE DI TRUMP DI RINOMINARE IL GOLFO DEL MESSICO IN GOLFO D’AMERICA



Per il secondo giorno consecutivo la Casa Bianca ha impedito a un giornalista dell’Ap di partecipare a un evento nello Studio Ovale, dopo che la prestigiosa agenzia internazionale americana si e’ rifiutata di allinearsi alla decisione di Trump di rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America.

La portavoce della Casa Bianca Katerine Leavitt ha giustificato cosi’ la mossa: “Se crediamo che i media in questa stanza stiano diffondendo bugie, gliene chiederemo conto. E’ un dato di fatto che il bacino d’acqua al largo della Louisiana si chiami Golfo d’America. Non capisco perché i media non lo chiamino così”, ha continuato Leavitt.

Donald Trump ha emanato un decreto in cui invita il corpo diplomatico degli Stati Uniti a parlare con una voce sola, interpretando la linea dettata dal presidente. Nel provvedimento, il presidente americano ricorda che “tutti i funzionari o dipendenti incaricati dell’attuazione della politica estera degli Stati Uniti devono farlo sotto la direzione e l’autorità del presidente”.

“La mancata attuazione fedele delle politiche del Presidente costituisce motivo di provvedimenti disciplinari, fino alla rimozione”, ha aggiunto nel decreto intitolato “Una voce unica per le relazioni internazionali dell’America”.

L’ordinanza è rivolta sia ai diplomatici di carriera sia alle migliaia di civili del Dipartimento di Stato, un vasto ministero che conta fino a 80.000 dipendenti in tutto il mondo. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha il compito specifico di “riformare il servizio estero per garantire un’attuazione fedele ed efficace della politica estera del presidente”. I Il decreto arriva addirittura a menzionare la “revisione o sostituzione di manuali o linee guida” che sarebbero contrari alla politica del presidente.

