MELONI NEGA, IL GOVERNO INSORGE, TAJANI ANNULLA UN VOLO PER GLI USA, SIAMO ALLE COMICHE FINALI DEL REGIME



Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato al programma di David Parenzo su La7 il suo recente incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del G7

«Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!». Inizia con questo durissimo affondo di Donald Trump l’intervista telefonica rilasciata in esclusiva a Daniele Compatangelo, durante la trasmissione L’Aria che tira su La7.

Il presidente degli Stati Uniti ha gelato la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, commentando il loro recente incontro a margine del G7 di Evian con parole destinate ad aprire un gravissimo caso diplomatico tra Roma e Washington. Meloni, a margine dell’incontro, aveva detto ai cronisti di avere «trovato il rapporto immutato. Siamo due persone con il loro carattere, che difendono il proprio interesse personale»

Il retroscena sul «piccolo divano»

Il colloquio, che nelle intenzioni del giornalista doveva concentrarsi sui dossier caldi di geopolitica come Ucraina e Hezbollah, ha preso una piega del tutto inaspettata quando lo stesso Trump ha interrotto le domande per chiedere: «Come sta il suo Primo Ministro? Come sta?». Incalzato dal corrispondente sui dettagli del loro faccia a faccia seduti su un «piccolo divano», il tycoon ha liquidato il primo incontro avvenuto dopo le tensioni delle ultime settimane umiliando la premier italiana sul piano personale e politico: «Non so cosa dirle! Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!».

Trump: «Sull’immigrazione è un disastro»

L’attacco di Trump non si è fermato a Palazzo Chigi, ma si è allargato rapidamente a tutto il Vecchio Continente. Interrogato su quali suggerimenti avesse dato ai partner europei per risolvere la crisi in Ucraina, il presidente statunitense ha espresso un giudizio netto sulle politiche di Bruxelles: «Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione, e se non risolvono

questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie!» Da Palazzo Chigi, per ora, tutto tace. Ma la pressione sulla premier per una replica ufficiale all’alleato d’oltreoceano è già ai livelli di guardia.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Giugno 19th, 2026 at 15:57 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.