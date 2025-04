PER LA POSSIBILE MORATORIA DI 90 GIORNI DELLE TARIFFE SUBITO SMENTITA DALLA CASA BIANCA… BLOOMBERG STIMA CHE IN SOLI TRE GIORNI SULLE PIAZZE GLOBALI SIANO STATI BRUCIATI 9.500 MILIARDI DI DOLLARI: “NEGLI ANNALI DELLA STUPIDITÀ POLITICA CI SONO AUTOGOL E AUTOGOL. QUESTO DEI DAZI È UN AUTOGOL EPICO”

Mercati azionari del Vecchio continente ancora in scivolata con l’introduzione dei dazi statunitensi: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un ribasso del 5,1%, seguita da Parigi e Amsterdam in calo del 4,7%. Londra ha ceduto il 4,4% finale, mentre Francoforte ha perso il 4%.

Caos a Wall Street e sui mercati. Le borse reagiscono con entusiasmo al presunto annuncio di Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale degli Stati Uniti, secondo cui Trump sarebbe pronto a una pausa di 90 giorni nei dazi. L’annuncio fa il giro dei social grazie al tweet di tale Walter Bloomberg (nessun legame con l’agenzia di notizie). Ma a ben vedere Hassett, nell’intervista alla Fox da cui tutto avrebbe avuto inizio, non risponde “sì” alla domanda sullo stop di 90 giorni. Usa solo un intercalare. Walter Bloomberg cancella il post e sostiene che la prima a dare la notizia sarebbe stata l’agenzia Reuters. Comunque sia, la Casa Bianca dopo poco smentisce l’idea dei 90 giorni di pausa, e i mercati tornano a crollare

Un’altra giornata nera per i mercati di tutto il mondo dopo i dazi imposti da Donald Trump. Milano ha chiuso a -5,18%, ancora in coda alle Borse Europee che hanno lasciato molte perdite per il terzo giorno consecutivo dall’annuncio delle tariffe. Wall Street ha aperto male e recuperato in parte per la possibile moratoria di 90 giorni delle tariffe per tutti – tranne la Cina – subito smentita dalla Casa Bianca.

Trump ha poi minacciato ulteriori tariffe del 50% sulla Cina, l’interruzione dei negoziati con Pechino e l’avvio immediato delle trattative con tutti gli altri Paesi. Bloomberg stima che in soli tre giorni sulle piazze globali siano stati bruciati circa 9.500 miliardi di dollari.

(da agenzie)