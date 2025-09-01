IL PASTORE ROB MCCOY: ‘STASERA CON NOI C’È UN OSPITE SPECIALE, È DIO”… IL TONO DIVENTA SEMPRE PIÙ DELIRANTE: ‘SIETE PRONTI A INDOSSARE LA CORAZZA DI DIO? DOBBIAMO SALVARE LA CIVILTÀ OCCIDENTALE’”



La messa cantata dell’America bianca e cristiana, che consacra Charlie Kirk come il suo martire, richiamato a sé da Dio perché così fa lui con chi gli è davvero caro sta qui il senso del funerale del giovane attivista super conservatore, chi crede di possedere la verità rivelata sente anche il dovere di convertire chi la ignora, per il suo stesso bene e per salvarlo.

Procede così per quasi tre ore il funerale di Kirk, dopo che alle sette del mattino si aprono i cancelli al popolo di Charlie, migliaia di seguaci rimasti in strada a dormire, pur di non mancare l’appuntamento finale con il loro ispiratore. Sul palco si alternano cantanti della musica cristiana che nel resto del mondo pochi conoscono, ma qui dentro sono più popolari dei Beatles

La parola più citata è alleluja, non a caso. I fedeli conoscono a memoria e ripetono ogni verso, perché dentro ci ritrovano la convinzione che abbia ragione la moglie di Charlie, Erika, quando indossando la catenina ancora insanguinata del marito assicura che la sua morte «ha compiuto il piano di Dio». Partendo dalla Casa Bianca, Trump sceglie un tono adatto allo spirito della cerimonia: «Oggi celebreremo la vita di un grande uomo». Poi aggiunge che a Erika e alla famiglia di Charlie Kirk «darò il mio amore».

Sottolinea una cosa che lo ha aiutato a tornare alla Casa Bianca: «I giovani lo rispettavano. Dieci anni fa i college sarebbero stati un posto pericoloso per i conservatori, ora non lo sono». In un’intervista con la Fox definisce «terribile» che 58 democratici abbiano votato contro la risoluzione alla Camera per onorare Charlie: «Sono squilibrati e malati». Tipo la deputata democratica del Texas Jasmine Crockett, che nota: «Kirk accusava noi neri di volere la “grande sostituzione” dei bianchi. Non sono disposta a onorare tutto il male che cercava di infliggere questa persona». Trump rivela alla Fox che «Charlie mi disse che avrei dovuto prendere TikTok», probabilmente per fare ancora più proseliti fra i giovani.

Una linea ripresa sul palco da Rob McCoy, il suo pastore: «Stasera con noi c’è un ospite speciale, non annunciato nel programma. È Dio, che ha guidato la vita di Charlie, e ora ci chiede di seguire il suo esempio». Il tono diventa sempre più religioso, quasi un culto. La politica subordinata alla fede evangelica, strumento secolare della fede. Amici e leader della destra cristiana si avvicendano sul palco: «Siete pronti — chiede Jack Posibiec — indossare la corazza di Dio? Dobbiamo salvare la civiltà occidentale». Il vice presidente Vance: «Questo non è un funerale, è una rinascita nel nome dei valori cristiani».

(da La Repubblica)

