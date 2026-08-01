IL SEGRETARIO DELLA LEGA È IN SARDEGNA IN VACANZA: ERA SEDUTO VICINO A DORI GHEZZI, LA CANTANTE PROPRIETARIA DEL RESORT IN CUI SI SVOLGEVA L’EVENTO – L’AFFONDO DI ALICE DE’ ANDRÉ, NIPOTE FABER: “NON SO ESATTAMENTE CHE COSA SIA RIUSCITO SALVINI A CAPIRE DAI TESTI DI MIO NONNO. FORSE LA MUSICA? FORSE IL LA LA LA? MIO NONNO AVREBBE INTERROTTO IL CONCERTO E CHIESTO A SALVINI CHE CAZZO CI FACEVA LI'”

Sta facendo il giro del web il video che ritrae una spettatrice interrompere il concerto di Diodato, ieri sera all’Agnata a Tempio Pausania, per la presenza del vice premier Matteo Salvini, nell’ambito del festival Time Jazz che ogni anno, per iniziativa del direttore artistico Paolo Fresu, vede protagonista un ospite musicale omaggiare Fabrizio De Andrè nella sua residenza in Gallura, oggi diventato un piccolo resort immerso nel verde e gestito da Dori Ghezzi.

Salvini, in vacanza in questi giorni all’Agnata, in Gallura, era seduto a fianco proprio di Dori Ghezzi quando una ragazza si è alzata in piedi contestando la sua presenza e interrompendo, di fatto, l’esibizione di Diodato. “Tu sei bravissimo, ma non è possibile che qui sia presente una persona che con le canzoni di De André non c’entra niente. Io mi sento offesa e non posso continuare a restare qui”, ha detto la spettatrice che ha ricevuto sia fischi ma anche qualche applauso.

A quel punto è intervenuta proprio la padrona di casa che si è avvicinata al palco e ha preso il microfono. “Non sono d’accordo – ha detto Dori Ghezzi – Io la penso diversamente, sono sempre di sinistra. Ma è giusto creare un dialogo. La musica deve unire”. E giù applausi, compresi quelli convinti di Salvini. Anche Diodato è intervenuto: “Quante volte mi sono definito lontano anni luce da certi pensieri e certe attitudini politiche.

Non credo sia giusto smettere di suonare, ma rispetto anche chi decide di andare via. Io ovviamente non sono il padrone di casa, non mi permetto di cacciare nessuno e sono un ospite. Speriamo solo che la musica di De André illumini anche un po’ di più la nostra classe politica”. Successivamente, sui social, la nipote di De Andrè, Alice, figlia di Cristiano, ha rincarato la dose: “Io non so esattamente che cosa sia riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno.

Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo avuto qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo”. Dopo aver difeso la contestatrice solitaria, ha concluso: “mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì”.

(da agenzie)