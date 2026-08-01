SECONDO IL GIUDICE, VALTER LAVITOLA AVREBBE MESSO A PUNTO LA SCENEGGIATA PER FAR PASSARE IL GIORNALISTA COME VITTIMA DI UNA INTIMIDAZIONE E TRASFORMARLO IN UN MARTIRE, ACCRESCENDO LA SUA POPOLARITA’ PER ACCELERARE LA DISCESA IN CAMPO – L’AVVOCATO DI RANUCCI: “È FONDAMENTALE CAPIRE IL MOVENTE DELL’ATTENTATO”

“Più volte” Valter Lavitola “ha commentato” l’attentato “dicendo che se era stato lui il mandante allora voleva dire che era d’accordo anche Ranucci, quando allo stato non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d’accordo con Lavitola”. É quanto si legge nell’ordinanza del gip di Roma che ha disposto l’arresto dell’imprenditore quale mandante dell’azione ai danni del conduttore di Report.

“Le risultanze acquisite – scrive il Gip nell’ordinanza – inducono a ritenere che il giornalista sia stato vittima della manipolazione dell’indagato, in ragione, da un lato, della raffinata astuzia di quest’ultimo, dall’altro del profondo legame tra i due instauratosi tanto da indurre la persona offesa ad avere quella reazione di stupore e incredulità appena appresa la notizia dell’incriminazione dell’amico”.

E’ “certo, – agiunge il giudice – perché emerso in plurime intercettazioni, che Lavitola abbia continuato a manipolare la persona offesa e ad alimentare in lui il convincimento che la tesi seguita dagli inquirenti sia assolutamente inverosimile, essendo convinto che finché avrà il sostegno della vittima del reato, la sua posizione ne risulterà avvantaggiata”.

L’attentato a Sigfrido Ranucci è “stato commissionato da Valter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti” dell’arrestato “in ambito politico”. Lo scrive il gip di Roma nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per il 60enne di origini campane ritenuto il mandante dell’azione dinamitarda dell’ottobre scorso.

“Se infatti lo scopo era quello di favorire l’ascesa politica del giornalista Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato – si legge -, è indubbio che nella ideazione dell’indagato, agli occhi della vittima e dell’opinione pubblica l’evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio o ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l’incolumità del giornalista”.

“L’arresto di Walter Lavitola conferma la gravità e la complessità dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione”.

Lo afferma l’avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. “Mentre per l’Autorità Giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima, per alcuni giornalisti ed esponenti politici lo stesso attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con Report e con i suoi giornalisti in una strategia parossistica volta a delegittimare il giornalismo di inchiesta”, aggiunge.

(da agenzie)