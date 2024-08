IL DATO PREOCCUPA ANCORA DI PIÙ SE SI CONSIDERA LA QUANTITA’ DI PRODOTTI VENDUTI (-8,6%)… PRECIPITANO LE IMPORTAZIONI (-9,3%), MONITO DI UN’ATTIVITÀ ECONOMICA SEMPRE PIÙ FIACCA



Il governo continua a vantare le performances dell’economia italiana, l’Istat continua a diffondere pessimi dati. Dopo quelli su industria e consumi, ecco quello sulle esportazioni di giugno, in calo del 6,1% in valore rispetto all’anno prima e, addirittura, dell’8,6% nelle quantità. Consola poco il + 0,5% su maggio che era stato a sua volta un mese debole. Crollano le importazioni , – 9,3%, a testimonianza di un’attività economica sempre più fiacca. Questo fa si che il saldo sia positivo per 5 miliardi di euro

Scende soprattutto l’export verso l’Austria (- 11,7%), il Belgio (- 10,5%) e la Germania (- 8,7%). Male anche esportazioni per la Francia, altro grosso partner economica, che scendono del 3,2% sul giugno 2023. Salgono viceversa quelle per la Spagna (+ 2,6 )

Quanto ai diversi comparti industriali affonda l’auto (- 21% su base annua) trascinando tutto il settore mezzi di trasporto (- 13%). Male la meccanica (la voce più importante della nostra industria) le cui esportazioni arretrano dell’8,2%. Restando tra i settori di punta del made in Italy, il tessile e abbigliamento scende di ben il 13%. L’export di mobili cala dell’8%. Tiene il comparto alimentari (+ 0,7%).

(da agenzie)

