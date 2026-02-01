PER CONTO DELL’ATENEO, BANDECCHI HA ACQUISTATO UNA FERRARI, UNA ROLLS ROYCE E IL LEASING DI UN ELICOTTERO. INOLTRE, HA USATO L’UNIVERSITA’ PER COMPRARE BIGLIETTI AEREI, SOGGIORNI IN HOTEL E VIAGGI (SPESE CHE, SECONDO I PM, CON LA DIDATTICA AVEVANO POCO A CHE FARE) … IL SINDACO DI TERNI È GIA’ A PROCESSO PER MINACCE E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE



Venti milioni di euro. È la cifra che torna negli atti, nei sequestri, nelle contestazioni. Ed è la cifra che porta il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, davanti a un giudice. Ieri il vulcanico coordinatore di Alternativa Popolare è stato rinviato a giudizio, a Roma. L’accusa è di evasione fiscale.

Secondo la procura, tra il 2018 e il 2022 sarebbe stato amministratore di fatto della Università Niccolò Cusano. E in quel periodo non sarebbero state versate allo Stato imposte per circa 20 milioni di euro. Con lui andranno a processo altre tre persone che avevano ruoli di responsabilità nella gestione della società. All’uscita del tribunale, una tranquillità ostentata: «Nessuna sorpresa, me lo aspettavo, tutto come previsto», il commento di Bandecchi.

L’imprenditore prestato alla politica ha infatti sempre respinto le accuse. Ma l’indagine della Guardia di finanza racconta un’altra storia: quella di un sistema che avrebbe utilizzato agevolazioni fiscali previste per gli enti didattici per coprire spese che, secondo gli investigatori, con la didattica avevano poco a che fare.

È da lì che partono i sospetti. Dalle spese. Dai conti. Dagli acquisti che non sembrano compatibili con un campus universitario: una Ferrari, una Rolls-Royce Phantom, il leasing di un elicottero. E poi i costi legati alla Ternana Calcio, biglietti aerei, hotel, viaggi. Un flusso di denaro che — per l’accusa — avrebbe beneficiato di un regime fiscale agevolato non dovuto.

I finanzieri avevano già sequestrato 20 milioni di euro, ritenuti profitto dell’evasione. Nel fascicolo compaiono anche le dichiarazioni fiscali. La formula è la stessa per ogni anno: «Al fine di evadere l’imposta sul reddito delle società, omettevano di indicare nella dichiarazione Ires…elementi imponibili…di fatto evadendo» il pagamento. Contestazioni che si ripetono, secondo la procura, per diverse annualità.

La parola passa al processo. Dove si dovrà stabilire se dietro quei conti, quelle auto di lusso, quei voli e quei leasing sia stato commesso un reato. Solo l’ultimo contestato, in ordine di tempo, al pirotecnico primo cittadino.

A dicembre Bandecchi è stato rinviato a giudizio per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio per i fatti del 2023. Il primo assaggio della sua sindacatura turbolenta a Terni: nel corso di una seduta surriscaldata a Palazzo Bezzani si avvicinò a un consigliere di FdI con passo di carica e l’intenzione di aggredirlo

L’antipasto dei colpi di teatro che sarebbero seguiti. Carrellata: nel 2024 ha annunciato e poi ritirato le proprie dimissioni in sette giorni; a gennaio 2025 ha rotto con il centrodestra: «Sono dei traditori e degli idioti».

Poi l’ultima trovata, freschissima: il 12 febbraio ha azzerato la giunta ternana, via tutte le deleghe agli assessori, licenziati. La ragione? «Servono nuove energie», avanti il prossimo. Bandecchi contro tutti. Ci ha provato con scarso successo alle

regionali campane, dove correva da solo. Risultato: un timido 0,49% e 160 voti per la candidata di punta, Maria Rosaria Boccia.

(da La Repubblica)

