“GIUSEPPE CONTE DICE ‘SICCOME IL GOVERNO NON STA MANDANDO ARMI, NON NE PARLIAMO PIÙ’: RARAMENTE HO VISTO UNA COSA PIÙ VILE, IPOCRITA E SINTOMO DI IGNAVIA. E’ QUELLO CHE È CONTE: UNA PLASTILINA CHE NON HA VALORI”

Il governo sta “enormemente” sottovalutando la pericolosità degli attacchi hacker, che si sono susseguiti in Europa negli scorsi giorni. “Noi siamo molto fragili in termini di cybersicurezza” e “la Russia incrementerà la pressione sull’Europa, perché è il suo unico modo per cercare di farsi dare il Donbass dagli ucraini, che non lo faranno mai”. E intanto “Conte dice ‘siccome il governo non sta mandando armi, non ne parliamo più: raramente ho visto una cosa più vile, ipocrita e sintomo di ignavia. E’ quello che è Conte: una plastilina che non ha valori”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di un evento a Bologna.

“Soprattutto per come sono andate le elezioni di midterm, i russi aumenteranno i loro attacchi ibridi, non li diminuiranno e speriamo che rimangano ibridi e basta”, ha proseguito Calenda sottolineando: “Sono quattro anni che diciamo a Meloni che gli investimenti sulla difesa non sono sufficienti” perché, conclude, “la principale arma di difesa oggi è contro la guerra ibrida e gli investimenti che stiamo facendo sono tra i più bassi nei paesi europei. Quindi io avrei fatto questo”.

(da agenzie)