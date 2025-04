IN MENO DI DUE MESI FDI PERDE IL 2,9%… LA LISTA SALIS GUADAGNA IL 3,1%



Come annunciato ecco i risultati dei nuovi sondaggi che Primocanale ha commissionato all’istituto di ricerca Tecnè per inquadrare meglio la corsa alle elezioni amministrative di Genova. Le domande sono state fatte ai genovesi il 31 marzo e il primo di aprile.

La prima domanda è stata fatta sulla “notorietà’” dei candidati. Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra, è ancora più noto rispetto al sondaggio di febbraio con l’88% seguito di soli 3 punti da Silvia Salis a 85. Mattia Crucioli al 58%

Abbiamo poi chiesto ai cittadini se vorrebbero conoscere prima la squadra del sindaco o sindaca. Ben il 57% vorrebbe saperlo prima del voto.

Nel sondaggio poi che abbiamo fatto sui partiti, risulta a destra un calo abbastanza netto di Fratelli d’Italia. Mentre a sinistra risulta un calo per il Partito Democratico dì due punti.

In ambedue i casi si nota anche un aumento del voto alle liste civiche o del Sindaco/a.

Si arriva infine al dato più significativo e cioè per chi voterebbero oggi i cittadini tra Salis, Piciocchi e Crucioli. E il risultato vede prevalere in modo abbastanza netto Silvia Salis con 7.5% su Piciocchi. Va sottolineato come ben il 52.5% ad oggi è collocabile tra indecisi e astensionisti.

(da Primocanale)

