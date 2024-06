IN PRIVATO È STATA BECCATA (DA “FANPAGE”) MENTRE LODAVA IL DUCE E INSULTAVA GLI EBREI



Estratto della lettera di Flaminia Pace inviata a Sergio Mattarella:

“A dimostrazione del fatto che chi è di Destra non è un Fascista, estremista e nostalgico, la famiglia da parte di mio papà è di religione ebraica, sono stata battezzata cattolica a 10 anni per mio volere, e sono iscritta da quando ho 17 anni a Fratelli d’Italia, partito, come sapete, di Destra. In primis, ci tengo a precisare che nessun membro della mia famiglia, che forse potrebbero essere i più diretti indignati se ci fosse un reale pericolo di ritorno al Fascismo, è stato contrario o mi ha fatto pesare la mia decisione, anzi, tantissime persone che conosco, di religione ebraica, sono di Destra e credono in un’ltalia libera, coraggiosa e coerente. Un amico della famiglia di mio papà, che lo chiamava addirittura “zio”, era Alberto Mieli, deportato sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz, morto pochi anni fa: ho ascoltato con attenzione i suoi racconti, ho visto le lacrime che scendevano dai suoi occhi ogni volta che raccontava a migliaia di ragazzi tutto ciò che ha sofferto da giovanissimo, a 17 anni. Ho percepito nei suoi racconti, la voglia di raccontare a tutti la sua esperienza per non dimenticare, e quell’eredità la porterò per sempre con me. In secundis, conoscendo ciò che hanno sofferto i miei parenti lontani nei campi di concentramento, durante il periodo delle leggi razziali e della dittatura fascista, sono fermamente contraria a ogni tipo di dittatura, e a rigor di logica, non avrei MAI aderito a un partito che potesse abbracciare un’ideologia che riprenda e rimpianga ,anche vagamente, il triste ventennio che ha caratterizzato la nostra Storia.

(da Dagoreport)

This entry was posted on giovedì, Giugno 27th, 2024 at 20:26 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.