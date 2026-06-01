TRUMP SI RIVELA ESSERE IL SOLITO CAZZARO. ALL’INIZIO DEI LAVORI DISSE: “I CONTRIBUENTI NON DOVRANNO VERSARE NEANCHE UN CENTESIMO”



La ballroom che Donald Trump vuole a tutti i costi alla Casa Bianca, facendo demolire l’East Wing, alla fine costerà 600 milioni di dollari, oltre metà dei quali arriveranno dalle casse dei soldi versati dai contribuenti americani.

E’ quanto rivela il Washington Post che ha ottenuto una copia delle nuove stime della società che ha ottenuto l’appalto dei lavori, che contraddicono quanto affermato dal presidente che ha parlato di uno costo di 400 milioni di dollari, tutti provenienti da donazioni private.

“E’ gratis per i contribuenti che non dovranno versare neanche un centesimo”, ha detto Trump lo scorso marzo ai giornalisti, descrivendo il progetto che prevede anche la realizzazione di un bunker, di rifugi anti-bomba e strutture mediche.

Il fatto è, rivela il Post, che già a marzo il governo federale aveva autorizzato una decina di pagamenti alla società di appalto di decine di milioni di fondi pubblici. Interpellata dal Post, la società di costruzioni ha detto che i dettagli del progetto sono riservati, rimandando le domane alla Casa Bianca.

“Il presidente Trump e generosi patrioti americani stanno finanziando con approssimativamente 400 milioni di dollari la ballroom, che sarà un posto sicuro ed appropriato per i presidenti delle prossime generazioni”, è la risposta del portavoce della Casa Bianca, Davis Ingle.

Secondo un sondaggio dello scorso aprile, il 55% degli americani è contrario alla decisione di Trump di abbattere un’ala storica della residenza presidenziale per realizzare la ballroom, mentre appena il 28% sostiene il progetto.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Giugno 16th, 2026 at 20:18 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.