IL CARDINALE BURKE, ARCINEMICO DI BERGOGLIO, FESTEGGIA SUI SOCIAL: “VI PREGO DI UNIRVI A ME NEL RINGRAZIARE NOSTRO SIGNORE PER L’ELEZIONE DI PAPA LEONE XIV, SUCCESSORE DI SAN PIETRO, A PASTORE DELLA CHIESA IN TUTTO IL MONDO”

“Vi prego di unirvi a me nel ringraziare Nostro Signore per l’elezione di Papa Leone XIV, Successore di San Pietro, a Pastore della Chiesa in tutto il mondo. Il Santuario di Nostra Signora di Guadalupe a La Crosse ha un legame particolarmente forte con il Romano Pontefice, soprattutto grazie alla sua affiliazione alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

Esorto tutti i pellegrini e gli amici del Santuario a pregare con fervore per Papa Leone XIV affinché Nostro Signore, per intercessione di Nostra Signora di Guadalupe, di San Pietro Apostolo e di Papa San Leone Magno, gli conceda abbondante saggezza, forza e coraggio per fare tutto ciò che Nostro Signore gli chiede in questi tempi tumultuosi. Che Dio benedica Papa Leone e gli conceda molti anni”, scrive in inglese il cardinale Raymond Leo Burke mentre la postilla è in italiano: “Viva il Papa!”

I vescovi Usa si sono congratulati con papa Leone XIV: il primo pontefice nato negli Stati Uniti, ma mai stato membro della Conferenza episcopale americana perché faceva parte di quella del Perù. “In comunione con i cattolici di tutto il mondo, i vescovi degli Stati Uniti elevano preghiere di ringraziamento per l’elezione di sua santità papa Leone XIV.

Siamo felici che un figlio di questa Nazione sia stato scelto dai cardinali, ma riconosciamo che ora egli appartiene a tutti i cattolici e a tutte le persone di buona volontà”, ha detto il presidente della Conferenza episcopale americana

Timothy Broglio. “Nella mia vita, la Chiesa è stata benedetta con una serie di papi ciascuno singolarmente preparato per il proprio momento storico, ma accomunati dalla stessa missione di annunciare l’eterna verità del Vangelo”, ha detto Broglio.

“Gioisco per l’esperienza internazionale del nuovo vescovo di Roma, che è stato studente e superiore a Roma, vescovo in Perù e responsabile del Dicastero per i vescovi. Le sue parole a favore della pace, dell’unità e della missione indicano già un cammino da seguire”, si legge nella dichiarazione dell’alto prelato

(da agenzie)