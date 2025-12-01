LE INDAGINI HANNO RICONDOTTO IL COMPLOTTO A UN GRUPPO DI SABOTATORI GUIDATI DALLA RUSSIA, CHE AVEVA ALTRI 6 KG DI MATERIALE ESPLOSIVO



“Nel luglio 2024, alcuni pacchi Dhl sono esplosi nei centri logistici del Regno Unito, della Polonia e della Germania. Ciascuno di essi era abbastanza potente da abbattere un aereo cargo se fosse esploso a bordo. I servizi di sicurezza hanno infine ricondotto il complotto a un gruppo di sabotatori guidati dalla Russia che avevano in loro possesso altri 6 kg di materiale esplosivo.

Ciò era sufficiente per consentire loro di attuare quella che, secondo quanto riferito dai funzionari della sicurezza al Financial Times, era la fase successiva del piano: attaccare i voli diretti negli Stati Uniti e causare più disagi al settore aereo di

qualsiasi altro atto terroristico dai tempi degli attacchi al World Trade Center”. E’ quanto scrive il quotidiano della City in un lungo articolo intitolato ‘La guerra ibrida della Russia mette alla prova l’Europa’.

L’Ft, ricucendo varie testimonianze e rielencando tutti gli episodi sospetti in parte attribuiti a Mosca, evidenzia come la strategia russa, sulle prime percepita semplicemente come “opportunistica” possa invece delinearsi come “un’escalation strategica”.

Le sfide poste dalla guerra ibrida sono molteplici. Intanto gli autori degli attacchi – quando arrestati – si rivelano essere spesso battitori liberi, senza legami apparenti alla Russia, reclutati online in cambio di denaro e persino ignari della vera identità dei committenti: una sorta di gig economy del terrore. Tanto che i tribunali, quando i sospettati vengono portati alla sbarra, si trovano in difficoltà a convalidare le accuse.

Nel caso dell’attacco in Polonia alla linea ferroviaria, quattro collaboratori sono stati ad esempio arrestati con decine di documenti di identità falsi e passaporti rilasciati da Mosca trovati in loro possesso tuttavia sono stati successivamente rilasciati per mancanza di prove.

Non è tutto. “Il capo di una delle principali agenzie di intelligence europee afferma che i suoi agenti stanno osservando agenti russi che ispezionano ponti stradali, presumibilmente con l’intenzione di minarli. Le ferrovie di tutto il continente, osserva, sono oggetto di un’aggressiva mappatura alla ricerca di punti deboli”, scrive ancora l’Ft.

“La sua agenzia e altre stanno anche monitorando i tentativi della

Russia di inserire sabotatori altamente addestrati negli Stati europei”. Pedine sacrificabili da un lato, 007 esperti dall’altro. Magari dormienti fino a che non arriva l’ordine dal Cremlino

(da agenzie)

