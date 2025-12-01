PECCATO CHE LA REGIONE, SOTTO OCCUPAZIONE RUSSA DAL 2014, SIA UNA PENISOLA, CIRCONDATA DAL MAR NERO (NON L’OCEANO)



Donald Trump ‘inciampa’ sulla Crimea commettendo una gaffe ‘geografica’.

“Sono molto bravo negli affari immobiliari – ha detto il presidente a Politico, dopo aver accusato Barack Obama di aver “ceduto” il territorio annesso dalla Russia nel marzo 2014 – Quando guardo la mappa dico sempre: ‘Wow, la Crimea è bellissima. È circondata dall’oceano su quattro lati ed è enorme. Collega la parte di Ucraina di cui parliamo ora attraverso un piccolo molo. Ha il clima più caldo, il meteo migliore e il meglio di tutto'”.

Le affermazioni di Trump sono ovviamente inesatte.

La Crimea è infatti una penisola, circondata su tre lati non da oceani ma dal Mar Nero a ovest e a sud e dal Mar d’Azov a est, mentre a nord è collegata all’Ucraina continentale tramite

l’istmo di Perekop, e non tramite un “molo” come affermato dal presidente.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Dicembre 9th, 2025 at 21:01 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.