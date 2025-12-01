IL REGISTA E SCENEGGIATORE FAUSTO BRIZZI A “UN GIORNO DA PECORA” PARLA ANCHE DEL FUTURO DELLA MOGLIE SILVIA SALIS, SINDACA DI GENOVA E POSSIBILE CANDIDATA ALLA GUIDA DELLA COALIZIONE ANTI-MELONI – “LE DIREI DI CONTINUARE A FARE IL SINDACO, LE PRIMARIE SONO UN SEGNO DI DEBOLEZZA”… “LA PERCENTUALE DI GRADIMENTO AL LIVELLO DI CONTE O SCHLEIN? E PENSATE CHE AL MOMENTO NON È ISCRITTA ALLA GARA…”



In che ruolo, al cinema, vedrei la premier Meloni? “In questo momento siamo una sorta di commedia all’italiana. Alcuni dei suoi ministri sembrano usciti da un film di natale, ci sono scene da cinepanettone: i Frecciarossa fermati oppure il taglio in testa, che è una roba alla Massimo Boldi”.

In quest’ottica “Meloni potrebbe fare una donna di potere, una virago, diciamo i ruoli che faceva Christian De Sica nei film di Natale. E chi potrebbe interpretare Schlein? La moglie di De Sica che studia e che sa tutto”. A rispondere alle domande dei

conduttori di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, sui possibili ruoli cinematografici in cui vedrebbe i nostri politici è il regista e sceneggiatore Fausto Brizzi, marito della sindaca di Genova Silvia Salis. In che ruolo immaginerebbe, invece, Matteo Salvini? “Salvini è già dentro una commedia all’italiana. Come ruolo potrebbe fare…se stesso”.

Fausto Brizzi, regista, sceneggiatore e marito della sindaca di Genova Silvia Salis, oggi è stato ospite in studio di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove tra cinema e politica ha raccontato il rapporto con la moglie, sindaca di Genova e, secondo alcuni, possibile candidata alla guida del c.sinistra, Silvia Salis. Come vi siete conosciuti? “Ad una festa di Natale, era il 17 dicembre del 2017. Dopo qualche decina di minuti sono andato dai miei amici e gli ho detto ‘ho conosciuto mia moglie’”.

Anche lei ha avuto lo stesso colpo di fulmine? “Silvia era un po’ sulle sue, ha pensato che fossi il solito romano che tende ad esagerare. Il giorno dopo le ho mandato due biglietti per il suo cantante preferito, Paolo Conte, dicendole: vacci con chi vuoi. E lei non mi ci porto’…” Andò con un altro? “No, credo che non ci andò proprio perché aveva altri impegni. Però un mese dopo eravamo fidanzati…” Anche quando le chiese di sposarla non le disse subito di sì. “Glielo chiesi mentre eravamo su una mongolfiera, un momento unico, e lei mi rispose: domandamelo tra un anno. Dopo 12 mesi le ho chiesto di nuovo e mi ha detto sì. Insomma, ho fatto un anno di prova”. Nonostante le sia un regista affermato, oggi viene visto come una sorta di ‘first gentleman’ di sua moglie. “Beh nei pass per gli eventi che la riguardano a me scrivono Fausto Salis – ha detto sorridendo il

regista a Un Giorno da Pecora -, e quando ci sono delle cene che la riguardano mi mettono al tavolo delle mogli”.

Avete dei nomignoli affettuosi che utilizzate l’uno con l’altra? “No, ci chiamiamo amore ma sui rispettivi telefoni siamo registrati come ‘Fausto marito’ e ‘Silvia sindaca’”. Com’è la vita in casa? “Vige il matriarcato, Silvia comanda da molto prima che diventasse sindaca”. Chi è dei due cucina? “A Genova cucina sua madre, a Roma cucino io”. Secondo alcuni sua moglie, che fino a poco tempo fa era quasi sconosciuta, potrebbe diventare la prossima leader del c.sinistra. Che spiegazione dà a questo successo così veloce?

“Da narratore devo dire che c’è un notevole ma naturale storytelling: Silvia è la figlia del custode del campo di atletica di Genova, che poi diventa atleta olimpica e poi fa la vicepresidente del Coni. La sua è una storia vera e quasi da film”.

Cosa risponderebbe a sua moglie se le chiedesse: ‘mi dovrei candidare alle primarie del c.sinistra’? “Le direi di continuare a fare il sindaco di Genova, perché c’è molto da fare. E poi anche Silvia ha detto che le primarie sono un segno di debolezza, così regali un assist alla concorrenza”.

Secondo un sondaggio di Youtrend sua moglie ha una percentuale di gradimento al livello di Conte o Schlein però. “E pensate che al momento non è iscritta alla gara. Per ora però è chiacchiericcio da sondaggi – ha concluso a Rai Radio1 – attualmente lei non è assolutamente in gioco”.

“Ho appena finito di girare un film sull’intelligenza artificiale, uscirà ad aprile. Il tema” della pellicola “è capire cosa accadrebbe se un influencer che tutti amano poi si scoprisse che,

in realtà, non fosse in realtà mai esistita. Il personaggio artificiale è interpretato da Taylor Mega, nel cast ci sono Laura Chiatti, Rocio Morales e Frank Matano”. Lo racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è del regista e autore Fausto Brizzi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

(da Un Giorno da Pecora – Radio 1)

