RENZI: “E’ UN CLOWN”… I SOVRANISTI “DIFENSORI DELLA FEDE” E LA “MADRE CRISTIANA” DOVE SONO? TACCIONO PER LA VERGOGNA O PER NON URTARE IL LORO PADRONE?



Il fotomontaggio di Donald Trump in versione Papa, postata sui profili social ufficiali della Casa Bianca, indigna l’opposizione italiana, dal Pd al Movimento 5 stelle a Italia viva e Azione. Mentre dalla maggioranza, presumibilmente in imbarazzo, a più di dodici ore dalla diffusione dell’immagine non sono pervenuti commenti

Il primo ad attaccare è il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Questa è una immagine che offende i credenti, insulta le istituzioni e dimostra che il capo della destra mondiale si diverte a fare il clown”, attacca l’ex premier che rincara la dose: “Nel frattempo l’economia americana rischia la recessione e il dollaro perde valore. I sovranisti fanno danni, ovunque”.

Di “insulto e farsa” parla la senatrice Raffaella Paita, capogruppo Iv al Senato. Di “sgomento” parla il senatore Iv Enrico Borghi. “Quel fotomontaggio non solo offende milioni di fedeli, ma è anche un tentativo di ingerenza molto grave

sul Conclave che sta per aprirsi”, aggiunge tirando in ballo Giorgia Meloni “che credo, tra questa vicenda e il Canada, cominci a sentire un po’ di puzza di bruciato e giochi a provare a smarcarsi un po’”.

Michele Fina, senatore e tesoriere del Pd, attacca la premier e il vicepremier leghista: “I sovranisti nostrani tutti Dio, Patria, Famiglia si ergono a difensori della fede solo quando fa più comodo, di solito contro i più deboli, contro le persone più emarginate o per fare i comizi in piazza tenendo in mano il rosario. Quando è il loro capo Trump a insultare la fede di milioni di credenti pubblicando una foto come Papa, Meloni e Salvini restano in silenzio, testa sotto la sabbia, non una singola parola sul delirio di pessimo di gusto del presidente americano. La loro ipocrisia e il loro servilismo verso Trump è sempre più imbarazzante”. Anche i 5 Stelle provano a stanare Meloni. “Quante se ne possono pestare in una volta sola? L’essere a capo degli Stati Uniti con questa ha segnato il record: le ha pestate tutte. Dalle relazioni diplomatiche al sentimento religioso di miliardi di persone. La madre cristiana ha nulla da dire? Davvero questo è il suo mentore politico?”, le parole della senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo pentastellato a Palazzo Madama.

Durissima Azione con Osvaldo Napoli, esponente della segreteria nazionale che definisce il presidente americano “un pagliaccio che offende gli americani”. “Oltre al re d’Inghilterra, Dio pensi a salvare anche l’America che ne ha più bisogno”, continua.

Per i dem è intervenuto anche Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, secondo il quale “Trump ha superato ogni limite alla decenza”. Questa foto “non è solo un gesto di pessimo gusto. È uno sfregio alla Chiesa alla vigilia del Conclave e a pochi giri dalla morte di Papa Francesco, un misto di irriverenza e arroganza”.

(da agenzie)

