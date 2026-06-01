“NON SERVE ESSERE PARTICOLARMENTE MALIZIOSI PER CAPIRE CHE MATTARELLA HA DECISO DI FARE DA SCUDO AL MINISTRO RENDENDO PUBBLICO L’INCONTRO”



Poche righe, diffuse dal Quirinale: Sergio Mattarella oggi ha ricevuto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Hanno fatto il punto della sicurezza nel Paese. Rientra nelle prerogative di entrambi incontrarsi periodicamente.

Ma stavolta c’è un di più che non è sfuggito agli osservatori: l’incontro rafforza la posizione di Piantedosi proprio in un momento nel quale è messo in discussione nel partito che l’ha scelto per il Viminale, la Lega.

Sono settimane che una parte del Carroccio reclama un avvicendamento, per fare tornare Matteo Salvini all’Interno, nell’ottica di rafforzarlo, viste le difficoltà in cui è precipitato dopo la scissione di Roberto Vannacci e per politicizzarne la funzione.

Dal Quirinale non filtra nessuna considerazione, zero commenti, ma non serve essere particolarmente maliziosi per capire che Mattarella ha deciso di fargli da scudo

Piantedosi non ha mai voluto fare polemiche sul possibile rimpasto. È stato solo fatto filtrare che prenderebbe atto dell’avvicendamento. Ma chi gli è vicino l’ha descritto umanamente amareggiato.

(da Repubblica)

This entry was posted on venerdì, Giugno 19th, 2026 at 20:19 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.