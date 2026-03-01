IL DATO COMPRENDE L’AMMONTARE DELLE IMPOSTE DIRETTE, INDIRETTE, IN CONTO CAPITALE E DEI CONTRIBUTI

Nel 2025 la pressione fiscale complessiva, ovvero l’ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi, è risultata pari al 43,1% del Pil, in aumento rispetto al 42,4% dell’anno precedente.

Lo rende noto l’Istat spiegando che il dato sale “per effetto di una crescita delle entrate fiscali e contributive (+4,2%) superiore a quella del Pil a prezzi correnti (+2,5%)”.

In un anno quindi la pressione fiscale da parte del governo nei confronti dei contribuenti è aumentata dello 0,7%

