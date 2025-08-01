LE QUATTRO RAGAZZINE TRA 13 E 16 ANNI HANNO PRECEDENTI PER RAPINE, ESTORSIONI E LESIONI

La questura di Padova ha notificato un Daspo ‘Willy’ a 4 ragazze tra i 16 e i 17 anni per aver bullizzato, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, una donna disabile di 58 anni presa di mira con insulti e schernita, gettandole addosso spruzzi con la pistola ad acqua.

Alle 4 ragazzine sarà vietato, per tre anni, l’accesso e lo stazionamento all’interno di tutti i locali pubblici e di intrattenimento presenti nella zona della stazione. Il fatto è avvenuto lo scorso 25 agosto.

Le violenze

Gli agenti si sono attivati dopo una telefonata al 113 che segnalava, appunto, un gruppo di 5 ragazzine minorenni che, senza alcun motivo, avevano preso di mira all’interno di un locale una straniera, claudicante ed affetta da problemi di salute, cominciando a ingiuriarla, deriderla e a spruzzarle ripetutamente acqua sul volto spruzzata con una pistola ad acqua, fino a sottrarle la stampella ortopedica.

La vittima aveva cercato di sottrarsi agli abusi, ma è stata seguita fino alla stazione con le giovani che continuavano a molestarla. Gli agenti hanno individuato le ragazzine: tre sedicenni, una diciassettenne e una tredicenne, tutte già note alle Forze dell’Ordine per minacce, lesioni, rapine, estorsioni, in particolare nei confronti di propri coetanei e di altri soggetti appartenenti alle fasce deboli. Alla tredicenne non è stato applicato il Daspo perché non perseguibile per età.

Impennata di reati tra i minori

Il questore Marco Odorisio ha osservato che “il fenomeno della devianza giovanile e della criminalità minorile vede sempre più abbassarsi l’età dei protagonisti, anche sotto la soglia dei 14 anni, che si caratterizzano per condotte antisociali o penalmente rilevanti”. Da inizio 2025 nella provincia sono 107 i minorenni segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, 92 minori indagati in stato di libertà e 15

minori arrestati, principalmente per droga. Sono stati invece eseguiti a carico di minorenni 58 misure di prevenzione, prevalentemente Daspo “Willy” e avvisi orali, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo del 2024 quando le misure di prevenzione personali a carico di minorenni erano state 20.

(da agenzie)