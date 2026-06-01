L’UOMO HA SPORTO DENUNCIA: “STAVO ANDANDO A BERE ALLA FONTANELLA. DAVANTI AI VIGILI URBANI MI HA SPRUZZATO CON LO SPRAY” … L 30ENNE SENEGALESE SI TROVA IN ITALIA CON UN REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO

Un blitz a sfondo razzista con una pistola spray al peperoncino: “Mi gridava ancora c’è un africano qui? Torna a casa tua”. Protagonista è il personal trainer Simone Carabella, influencer del degrado, che si sarebbe scagliato senza un reale motivo contro un ambulante senegalese di 30 anni a Borgo Sant’Angelo.

La vittima, difesa dall’avvocato Giovanni Tripodi, è stata medicata con due giorni di prognosi all’ospedale Santo Spirito, poi ha sporto denuncia al comando di polizia locale del gruppo Prati, che ora indaga sulla vicenda.

La storia risale al 19 giugno. “Stavo andando a bere alla fontanella”, racconta il 30enne nella sua denuncia, in cui ricostruisce il momento in cui viene avvicinato da un uomo che, mentre lo riprendeva con il telefono, lo insultava. È Simone Carabella, che dopo aver tentato la carriera politica con Pd, Lega e Fratelli d’Italia, ora si dà da fare come giustiziere social.

Nella denuncia sono annotate tutte le offese ricevute: “Ancora c’è un africano qua?”, “vai a casa tua”, “tu che fai qua?”. Minacce che fanno subito degenerare la situazione. “Io rispondevo dicendo che non mi doveva riprendere e quando ho alzato la mano per coprire la telecamera, l’uomo ha estratto dalla propria auto parcheggiata un blocco nero molto simile ad una pistola. Spaventato anche io ho iniziato a riprendere con il mio cellulare”.

Intorno alle 11:15, l’ambulante ferma la polizia locale e racconta l’accaduto. È a questo punto che scatta la presunta aggressione: “Mi sono avvicinato per dirgli di smettere di riprendermi e lui mi ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso e sulla maglietta davanti alla municipale”

L’ambulante, non ha precedenti penali ed è titolare di un regolare permesso di soggiorno

(da Repubblica)