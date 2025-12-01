“NEL NOSTRO PAESE, CHI SOTTRAE AL FISCO È UNO CHE CE L’HA FATTA. POI CI SI LAMENTA SE, IN OSPEDALE, L’ESAME URGENTE VIENE FISSATO DOPO UN ANNO. L’IDEA CHE PIÙ TASSE SI VERSANO, PIÙ CI SONO MEDICI TECNICI INFERMIERI MACCHINARI, E MENO TASSE SI VERSANO MENO CE NE SONO, NON CI ENTRA IN TESTA”



Anch’io ho letto quell’articolo, che cita le classifiche stilate dai giornali elvetici. In sostanza, gli uomini più ricchi della Svizzera sono italiani. C’è qualcosa di osceno, di turpe in tutto questo, soprattutto se si pensa allo stato in cui versano i nostri Pronto soccorso, le nostre scuole pubbliche. E la cosa più oscena e più turpe è che questo non desta scandalo ma ammirazione.

Chi si sottrae al fisco — legalmente o meno — è uno che ce l’ha fatta. Poi giustamente ci si lamenta se l’esame urgente viene fissato dopo un anno. Ma l’idea che più tasse si versano, più ci sono medici tecnici infermieri macchinari, e meno tasse si versano meno ce ne sono, non ci entra proprio in testa.

Negli anni 80 gli uomini più ricchi d’Italia li conoscevamo bene. Non erano santi neppure loro. Berlusconi aveva società offshore, Agnelli portava capitali all’estero. Gardini finì la sua corsa con un colpo di pistola, l’Olivetti che fu di De Benedetti sopravvive più come nome che come azienda. Ma almeno sapevamo chi erano, che faccia avevano, cosa producevano.

Alcuni degli uomini più ricchi d’Italia ora non li conosciamo, non sappiamo esattamente cosa facciano. Sappiamo solo che non possiamo contare su di loro. La destra al governo non intende disturbarli, tanto meno gli ottomila che hanno la residenza fiscale nel principato di Monaco, retaggio del feudalesimo, dove le tasse sul reddito non esistono.

L’altro giorno la tv pubblica ha intervistato in pompa magna un imprenditore che si è trasferito a Dubai, e invita tutti a seguirlo, perché «le tasse possono arrivare anche a zero». Siamo un popolo che disprezza lo Stato, quindi se stesso; e a questo non c’è rimedio.

(da Corriere della Sera)

