PIÙ I TONI SI ALZANO, PIÙ GLI ITALIANI SI CONVINCONO A VOTARE “NO”… MELONI SI AFFRETTA A RIBADIRE ALLARMATA CHE “NON È UN REFERENDUM SUL GOVERNO”… “C’È CHI VUOLE LA LOTTA NEL FANGO”. SENTI CHI PARLA: È LEI CHE USA OGNI SCUSA PER PRENDERE A MALE PAROLE I MAGISTRATI, STRUMENTALIZZANDO OGNI SENTENZA



Se si votasse oggi – con un’affluenza stimata al 42% – il 40% degli italiani voterebbe a favore della Riforma, il 41% la boccerebbe. Con quasi un quinto di elettori ancora incerto sulla scelta. Se si ripercentualizzano i dati in assenza dei tanti indecisi, il “No” con il 51% prevarrebbe oggi di misura, per la prima volta, sul “Sì” attestato al 49%.

È la fotografia che emerge dal sondaggio condotto per il programma Otto e Mezzo (LA7) dall’Istituto Demopolis a poco più di un mese dal Referendum costituzionale sulla Giustizia.

“Si tratta di dati in evoluzione – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – destinati ovviamente a modificarsi in base all’eventuale incremento dell’affluenza alle urne nelle prossime settimane. È una partita, quella referendaria, molto incerta e del tutto aperta”.

(da agenzie)

