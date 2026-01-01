LA CATTURA DEL DITTATORE SPACCA GLI ELETTORI DI CENTRODESTRA: SOLO LA METÀ DEGLI ELETTORI DI FRATELLI D’ITALIA (54,3%) E DELLA LEGA (41,8%) RITIENE LEGITTIMA LA CATTURA DI MADURO… TRA GLI ELETTORI DI FORZA ITALIA SOLO UN TERZO CONDIVIDE QUESTA VISIONE (33,3%)

Negli ultimi giorni, le dinamiche internazionali si sono spinte ben oltre il tradizionale confronto diplomatico: l’azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, culminata con l’arresto del Presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, ha diviso profondamente l’opinione pubblica mondiale.

Secondo un sondaggio di Only Numbers, il 56,9% degli italiani considera illegittimo l’intervento statunitense in Venezuela. Si tratta di una percentuale che oltrepassa la semplice critica, essa riflette invece un profondo sospetto nei confronti dell’uso della forza e dell’erosione del diritto internazionale in favore di dinamiche di potenza, anche a seguito del sequestro delle petroliere “ombra” venezuelane battenti bandiera russa.

I dati del sondaggio mostrano una spaccatura netta tra elettorati di centro-destra e di centro-sinistra. All’interno della coalizione di governo emerge una certa simpatia per l’azione americana: oltre la metà degli elettori di Fratelli d’Italia (54,3%) e una porzione significativa della Lega (41,8%) ritiene legittima la cattura di Maduro. Invece tra gli elettori di Forza Italia solo un terzo condivide questa visione (33,3%), mentre l’opposizione si allinea con il giudizio prevalente di illegittimità.

Particolarmente significativo è il dato dei giovani italiani che si rivelano i più critici verso l’intervento militare

Questo sentimento va oltre il singolo episodio: circa il 67,7% degli italiani ritiene che la politica estera di Donald Trump renda il mondo più instabile. Questo diffuso senso di precarietà è comprensibile se si considera sia la modalità della comunicazione “trumpiana”, sia la natura non convenzionale dell’azione in Venezuela: un’operazione che molti osservatori e commentatori dei media giudicano in contrasto con i principi fondamentali del diritto internazionale.

A tutto ciò si devono aggiungere le mire statunitensi sulla Groenlandia che contribuiscono a tenere tutti col fiato sospeso. L’Italia repubblicana, tradizionalmente “figlia dell’Occidente” e protetta dall’ombrello atlantico, avverte oggi un profondo senso di vulnerabilità.

Parallelamente, se si osservano i risultati dei sondaggi nei diversi Paesi della UE ci si rende conto che molti europei stanno iniziando a percepire gli Stati Uniti non più come “alleati privilegiati”, ma come “partner necessari”, con una volontà sempre più fondata su compromessi per interessi economici

specifici, anziché come garanti di un ordine collettivo condiviso.

In questa visione, l’Unione Europea viene letta dalla maggioranza degli italiani -e da molti europei- come lenta, burocratica e divisa. Tale percezione alimenta l’idea che la sicurezza europea sia costantemente in balia di soggetti esterni e non di una forza autonoma in grado di proteggere interessi condivisi.

Il vero nodo non è soltanto l’azione militare in sé, ma il modello di politica estera che essa incarna: rapido, unilaterale e orientato al risultato immediato, più che negoziale, multilaterale e fondato su norme condivise. In contrasto con questo approccio, l’Europa, pur con tutte le sue imperfezioni, continua a rappresentare un laboratorio di regole, istituzioni e cooperazione.

Tuttavia, se continuerà a presentarsi ai propri cittadini come schiacciata tra i monopoli della forza – economica e non solo – di Stati Uniti, Cina e Russia, senza dotarsi di una strategia autonoma di difesa e, se necessario, di proiezione offensiva, né di un ruolo politico chiaramente definito, la Ue rischia seriamente di scivolare nell’irrilevanza in un mondo sempre più dominato da grandi potenze rivali.

