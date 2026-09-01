ELLY VINCEREBBE GIA’ AL PRIMO TURNO SUPERANDO IL 50%… COME DOVREBBERO SVOLGERSI LE PRIMARIE SECONDO GLI ELETTORI

Se il centrosinistra scegliesse le primarie come metodo per designare il proprio candidato premier, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein vincerebbe la corsa contro il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

Il sondaggio Noto vede avanti la leader dem sia al primo turno (con il 52% dei voti) che a un possibile ballottaggio (56%).

L’istituto ha analizzato anche i flussi di voto: alla prima consultazione l’80% degli elettori del Pd voterebbe per Schlein, mentre il 94% dei pentastellati indicherebbe Conte.

La base di Avs non è compatta, ma dentro questo bacino ai gazebo prevarrebbe nettamente la segretaria del Pd (con il 58%, contro il 30% che sosterrebbe l’ex premier).

Un candidato civico non iscritto ai partiti raccoglierebbe solamente il 4%. Ad un eventuale secondo turno su Schlein convergerebbe l’88% dei voti dem e il 66% dei rossoverdi.

Tuttavia, per il 50% degli elettori del centrosinistra sarebbe preferibile individuare il candidato premier della coalizione nel leader del partito che prenderà più voti. Comprensibilmente, l’opzione piace soprattutto ai dem (61%). Nel Movimento 5 Stelle il 62% degli elettori è favorevole alle primarie.

Le opinioni degli elettori su come dovrebbero funzionare le primarie

nche sulle regole non c’è una posizione comune. Il 59% vorrebbe primarie a turno unico, mentre solo il 24% preferisce un eventuale ballottaggio.

Quanto alle modalità di voto, il 55% sceglierebbe una formula mista, con gazebo e consultazioni online; il 20% vorrebbe soltanto i gazebo e l’8% esclusivamente il voto telematico.

Inoltre, per il 55% degli intervistati le primarie dovrebbero essere aperte a tutti. Il 18% invece vorrebbe consentire la partecipazione solo a chi si registra in anticipo su una piattaforma, mentre il 16% la riserverebbe agli iscritti ai partiti. Infine, il 43% ritiene che ogni partito dovrebbe presentare un solo candidato; il 23% opterebbe per lasciare libertà di candidatura, mentre il 17% è favorevole a fissare una soglia minima di firme per partecipare.

(da Fanpage)