PER MOLTI, IL GIOCO VALE LA CANDELA: ANCHE IN CASO DI MORTE, LO STATO PAGA LE FAMIGLIE FINO A 65.000 EURO



La guerra ha cambiato molte cose. Oggi, migliaia di famiglie che si sono trasmesse la povertà di generazione in generazione come una malattia possono cambiare il loro destino. Basta avere un figlio o un padre da mandare al fronte. «Prisoediniasya k SVOim». Unisciti ai tuoi. Dove SVO sta per Operazione militare speciale. La pubblicità del servizio nell’esercito per contratto è ovunque nella capitale.

Guadagno annuo da 5.520.000 rubli a salire. Quasi 59 mila euro al cambio di oggi. Una cifra inaudita per la stragrande maggioranza dei russi. Fino allo scorso autunno erano vette riservate ai soldati di professione. Ma dall’inizio di novembre ne possono usufruire tutti i kontraktniki , i militari per contratto. La paga del soldato russo è sempre più alta.

Tra l’élite moscovita è opinione comune che l’unico momento nel quale Vladimir Putin ha traballato è stato nel settembre del 2022, quando fu obbligato a dichiarare la mobilitazione parziale. Per non ricascarci, il Cremlino spende quantità inimmaginabili di soldi per reclutare nuovi soldati. Ma per evitare un immediato disastro di bilancio, fa gravare la spesa sulle amministrazioni locali.

Come noto, non esistono stime ufficiali dei soldati russi caduti al fronte. I siti più affidabili che si occupano di questa triste contabilità stimano che in termini percentuali la perdita più grossa sia di soldati che provenivano dalla Buriazia, regione «quasi asiatica» con uno dei redditi pro capite più bassi di Russia.

Con i soldi promessi a chi manda un figlio al fronte, una famiglia della Buriazia o di altre regioni simili si sistema per sempre. Accettare il rischio di sacrificare una vita per garantirne altre. Il baratto sul quale si basa l’infinita disponibilità russa della cosiddetta carne da cannone, è questo.

Con l’esca dei soldi non esistono confini, soprattutto quando l’economia va male. Il flusso dei volontari ha cominciato a salire dal 17 marzo: più di

cento al giorno, come scrive il sito Verstka, fuorilegge dall’inizio dell’Operazione militare speciale. Ma altri dati forniti dalla stampa filogovernativa confermano la tendenza. Dal primo al 10 aprile, solo nel centro di arruolamento principale in via Yablochkov, altre 993 persone hanno firmato la carta di ingaggio.

Nei primi dieci giorni di marzo erano state 499, «appena» 341 nell’intero mese di gennaio. Perché questa impennata? La spiegazione più semplice: c’è il timore che l’offerta possa finire presto con la tregua. Dall’inizio dell’anno, oltre 6.300 mila uomini si sono arruolati a Mosca. Le autorità incoraggiano l’impeto patriottico aprendo punti di raccolta nelle stazioni della metropolitana.

Dopo aver firmato, un moscovita tra i 18 e i 65 anni di età riceve come una tantum 2,3 milioni di rubli, 24.600 euro circa: 400.000 (equivalenti a circa 4.290 euro) come cifra iniziale stabilita per tutti dal ministero della Difesa, il resto è il compenso deciso dal Comune: questa è la parte che varia da regione a regione.

Una volta nell’unità di servizio, al volontario spetta la mensilità da 210 mila rubli, 2.250 euro, più una ricompensa ulteriore che si aggira sui cinquantamila rubli (536 euro).

Nella repubblica di Bashkiria, ai piedi degli Urali, vengono corrisposti sull’unghia 2,7 milioni di rubli (29 mila euro) stanziati dalla regione, e 700 mila rubli, cioè 7.500 euro circa, provenienti dalle casse di villaggi e province. Totale, tre milioni e quattrocentomila rubli, quasi 37 mila euro. Lo stipendio medio mensile nella repubblica è pari a 46.750 rubli (dato ufficiale, le stime reali dimezzano la cifra): cinquecento euro. La Bashkiria è una delle prime tre regioni per contratti firmati.

La regione di Kaluga eroga un «invito» da 2,5 milioni, 27 mila euro. La piccola repubblica autonoma Marij El arriva a tre milioni, 32 mila euro. La regione di Samara aveva toccato i 4 milioni, 42 mila euro, ma poi ha rischiato la bancarotta. La soglia dell’una tantum si alza a 3,6 milioni, 38 mila euro, per chi accetta subito un secondo contratto.

Ma la ricompensa per chi combatte sul fronte ucraino non finisce qui. Per ogni giorno di partecipazione ad «azioni attive di offensiva» si pagano fino a 50 mila rubli, 500 euro; stessa cifra per ogni chilometro di avanzamento quando si fa parte dei reparti d’assalto. Mezzo milione (5.300 euro) a chi fa saltare in aria un carro armato Leopard, Abrams o Challenger e infine un milione di rubli (10.600 euro) per chi cattura uno dei mezzi citati o un impianto di lancio Himars. Un milione per una lesione media, tre (32 mila euro) per una ferita grave, ai quali si aggiunge un altro milione a invalidità accertata. Se poi il soldato viene riconosciuto inidoneo al servizio, viene corrisposta una ricompensa straordinaria di 3,44 milioni di rubli, equivalenti a 37 mila euro circa.

In caso di disgrazia, lo Stato paga alla famiglia 5 milioni e 160 mila rubli, 56 mila euro; più 5,2 milioni di indennità aggiuntiva e altri 3,4 milioni di una tantum in parti uguali ad ogni familiare del caduto, secondo il programma di assicurazione statale sottoscritto all’arruolamento. La vita del proprio caro vale cioè tredici milioni di rubli, 143 mila euro, più una pensione di reversibilità.

(da Il Corriere della Sera)

