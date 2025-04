LA MANCATA RICONFERMA DI STEFANO VENIER, NOMINATO 3 ANNI FA DAL GOVERNO DRAGHI, È ARRIVATA PROPRIO NEL GIORNO IN CUI STANDARD & POOR HA PROMOSSO IL RATING DELLA SNAM



In campo politico la competenza non serve, e il talento ancora meno; conta soprattutto la fedeltà e l’affidabilità a un partito di governo.

E così ieri, come nuovo amministratore delegato di Snam, società di Cdp che ha la missione di realizzare infrastrutture energetiche, ha prevalso un manager del tutto a digiuno di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale avendo sempre ricoperto il ruolo di direttore finanziario, Agostino Scornajenchi.

Nel corso della sua carriera è volato dall’Enel al Gruppo Engie, passando per la ristrutturazione di Tirreno Power/Sorgenia fino alla Pianificazione e Controllo del Gruppo Poste Italiane, di cui ha anche curato il percorso d

quotazione.

Quando poi è planato a CFO di Terna, nel 2023 l’ad Giuseppina Di Foggia lo mise brutalmente alla porta insieme al direttore corporate affairs, Giuseppe Del Villano. Per l’uscita di Scornajenchi, però, è stato posto subito rimedio designandolo amministratore delegato di CDP Venture Capital.

A tirare i fili necessari per farlo restare in piedi è sempre intervenuto quello zoccolo duro e puro di Fratelli d’Italia che oggi ha come riferimento il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’attuazione del programma di governo nel governo Meloni, Giovanbattista Fazzolari.

Per ironia della sorte, la mancata riconferma di Stefano Venier, nominato tre anni fa dal governo Draghi, è arrivata proprio nel giorno in cui Standard & Poor ha promosso il rating della Snam da “BBB+” ad ‘A-‘, riconoscendo ‘’la sua posizione di leadership nelle infrastrutture energetiche europee e una costante affidabilità nelle performance operative’’.

E a nulla è servita l’opposizione della Lega al cambio di guardia in Snam perché a supportare il nome di Scornajenchi, FdI ha trovato l’alleanza con Forza Italia.

(da Dagoreport)

