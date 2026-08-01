“GIOCA CON L’IA COME UN BAMBINO CRETINO E PRENDE LIKE DAI BOT RUSSI. ERA NOTO NELL’ESERCITO CHE NON FOSSE UNO DI PARTICOLARE INTELLIGENZA, MA ADESSO SEI UN RAPPRESENTANTE DELLE ISTITUZIONI ITALIANE. FALLA FINITA” … “IL PATRIARCATO MEDITERRANEO CE L’HAI NEI 2 NEURONI CHE SI INCONTRANO PER SBAGLIO UNA VOLTA AL MESE E CHE FANNO PURE A BOTTE…”

Vannacci gioca con l’IA come un ragazzino cretino e prende like dai bot russi. Lui si lamenta della mancata promozione alla terza stella. Io mi domando come ha fatto un tipo così a diventare generale”.

Lo afferma su X il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando una nuova clip circolata su Instagram e realizzato con l’IA, nel quale Vannacci veste i panni di un condottiero romano e ridicolizza i suoi avversari politici, tra cui lo stesso Calenda.

“La mia domanda per te, Vannacci, è: ma sei un ragazzino imbecille di 14 anni? Ti sei risentito per non aver ricevuto la terza stella, quella del generale di corpo d’armata. Ma io mi domando come hai fatto a ricevere qualsiasi stella”, incalza Calenda in un video. “Adesso sei un rappresentante delle istituzioni italiane e giochi con l’Intelligenza artificiale come un bambino cretino di 14 anni. Falla finita, basta. Dedicati ad altro”, aggiunge il leader di Azione, concludendo con un ultimo affondo: “Il patriarcato mediterraneo ce l’hai nei 200 neuroni che si incontrano per sbaglio una volta al mese e che fanno pure a botte. Dignità e onore”.

(da agenzie)