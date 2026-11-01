TRA IL 16 SETTEMBRE E IL 31 OTTOBRE 2026 SONO STATI RILEVATI 34.500 CONTENUTI ONLINE, IL 65,7% IN MENO RISPETTO AI 100.700 CONTENUTI REGISTRATI TRA IL 1° AGOSTO E IL 15 SETTEMBRE… LA CURVA REPUTAZIONALE DEL LEADER DI FUTURO NAZIONALE È NEGATIVA ORMAI DA CINQUE MESI

La visibilità digitale di Roberto Vannacci si riduce nettamente e la sua reputazione online continua a deteriorarsi. Tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026 sono stati rilevati 34.500 contenuti online, il 65,7% in meno rispetto ai 100.700 contenuti registrati tra il 1° agosto e il 15 settembre. È quanto emerge dalla nuova rilevazione dell’Osservatorio Politico di Reputation Manager (www.reputationmanager.it), che fotografa una progressiva contrazione delle conversazioni dopo i picchi di fine settembre.

Da metà ottobre il calo della visibilità diventa strutturale e si accompagna a una discesa costante dell’indice reputazionale.

La curva reputazionale è negativa ormai da cinque mesi, si legge nel resoconto della rilevazione. Dal primo giugno al 31 ottobre l’impatto reputazionale è negativo e cresce del 176,3%. Dopo una prima fase segnata da forti oscillazioni, da metà ottobre la dinamica cambia: la minore centralità nel dibattito si combina con i sondaggi in calo e con le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni di fine mese.

Il sentiment peggiora. La quota negativa sale al 70,5%, con un incremento di 7,4 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. La neutralità cresce al 18,5%, mentre la positività scende di 9,9 punti e si ferma all’11,1%. Sui social la negatività è al 67,6%; sul web non social raggiunge il 72,3%, con diverse testate giornalistiche a trainare le critiche.

A guidare l’ostilità, secondo il report di Reputation Manager, sono soprattutto tre episodi: le dichiarazioni del 22 settembre sulla lunghezza delle gonne, con un impatto di -9.929 R; il caso della foto di Matilde Siracusano ritoccata con l’intelligenza artificiale, pari a -8.434 R; e le dichiarazioni contro il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno del 7 ottobre, con -2.687 R.

Complessivamente, i tre filoni generano un impatto di circa -21.050 R. I giornali online si confermano il canale a maggiore impatto reputazionale negativo, che cresce del 54,5%, passando da -44.900 R a -69.400 R. X mantiene il primato per numero di rilevazioni, seguito da Facebook e YouTube; tra le testate più penalizzanti emergono Il Giornale e Repubblica.

Su TikTok Vannacci resta un simbolo identitario, ma il quadro è sempre più divisivo. Le aree di consenso continuano a concentrarsi su carisma, sicurezza, patriottismo e comunicazione diretta. Le criticità riguardano invece il rispetto per le donne, i diritti delle persone con disabilità e delle minoranze, le dichiarazioni sulla comunità Lgbtq+ e le posizioni percepite come vicine al fascismo. Nonostante il peggioramento reputazionale, il seguito dell’account TikTok cresce del 19,8% in un mese, passando da 356.400 a 426.900 follower. Instagram resta il profilo con la fanbase più ampia, pari a circa 1,1 milioni di follower, più del doppio rispetto a TikTok e Facebook.

Su X si registra un vero e proprio crollo dei rilanci. Tra il 16 settembre e il 31 ottobre i retweet ai contenuti di @RoVannacci sono 1.746, prodotti da 830 account su 41 tweet originali. La media scende da 132 a 42,6 retweet per tweet originale. Nei rilanci cresce il peso del tema Europa, presente nel 25% dei retweet.

Analizzando i nuovi dati – commenta Andrea Barchiesi, fondatore e ceo di Reputation Manager – la sensazione è che Vannacci sia entrato un po’ in una fase di preparazione (in vista della vera campagna elettorale) riducendo da un certo punto in poi la sua esposizione.

I suoi tweet nel periodo diminuiscono infatti del 16,3% e nei contenuti proposti calano anche i cavalli di battaglia come lo scontro politico con gli avversari e l’immigrazione, a favore di una crescita del tema europeoLa conseguenza di una scelta che appare deliberata è però in parte causa di una contrazione della sua centralità reputazionale. Quando diminuisce anche l’attenzione, la negatività tende a pesare ancora di più’.

(da agenzie)